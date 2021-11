Los memes destruyen un aburrido Pumas vs América

No hubo goles en el Pumas vs América . La expectativa de un partido entre dos equipos grandes, terminó decepcionando. El líder frente al octavo lugar en la ida de los Cuartos de Final en Ciudad Universitara, terminó 0-0.

Pumas llegó a los Cuartos de Final del Grita México Apertura 2021 tras eliminar al Toluca en el Nemesio Díez. Por su parte, el América fue el líder único e indiscutible del torneo, por lo que se instaló en la fase final mucho antes de que terminara el torneo regular.

Resumen del Pumas vs América

No hubo goles y emociones, muy pocas. Podríamos decir que fue un partido en donde los dos equipos se cuidaron, porque no lo querían perder. Todo se definirá en el Estadio Azteca , el próximo sábado 27 de noviemnbre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

En los minutos finales del encuentro, Pumas había anotado el gol de la victoria. Sin embargo, la anotación se anuló por fuera de lugar. Se había definido ante la salida de Memo Ochoa, pero estaba en fuera de lugar.

Ya en tiempo agregado, Favio Álvarez tuvo la del triunfo para los universitarios. Recibió dentro del área pero buscó definir de primera intención, mandando el balón apenas por un lado del poste izquierdo. Los locales lo intentaron hasta el final pero se conformaron con el 0-0.

El partido de vuelta será el próximo sábado 27 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Los azulcremas no están obligados a ganar, dado que por la posición de la tabla, al haber terminado en la cima, avanzarían a la siguiente ronda.

Los memes del Pumas vs América

Al no haber emociones, los memes no perdonaron el Pumas vs América. La afición hizo sentir su molestia de un partido en el que esperaban más. ¿Qué sería más emocionante que ver un partido como el que se vivió en Ciudad Universitaria?

