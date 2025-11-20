Menos de 45 días: esta es la fecha en la que abre el mercado de fichajes de invierno en la Liga BBVA MX

Mientras en el Torneo Apertura 2025 está todo centrado en lo que ocurrirá en el Play-In y lo que necesita cada equipo , las directivas de los diferentes clubes de México ya están pensando en los posibles refuerzos de cara al Torneo Clausura de la Liga BBVA MX. Para poder oficializar cualquier incorporación, claro, primero deben esperar a que abra el mercado de fichajes.

Según el sitio especializado Transfermarkt, la ventana de transferibles de la Liga BBVA MX comienza el próximo 1 de enero de 2026, es decir, en menos de 45 días. Para el mercado de fichajes de invierno es importante que los equipos respeten las reglas de NFM (No formados en México) y la cantidad máxima de esos jugadores que pueden ser registrados.

De confirmarse la fecha oficialmente, la Liga MX lograría ser la segunda liga con mayor duración de mercado de transferencias invernal, con un periodo de 41 días abierto, únicamente por detrás de la liga de Jamaica, que tendría una mayor cantidad de días para que sus equipos hagan transferencias.

La fecha de comienzo y de final del mercado de fichajes de la Liga BBVA MX en invierno

Precisamente el libro de fichajes de la Liga BBVA MX en invierno estaría abierto entre el 1 de enero de 2026 y el 10 de febrero de ese mismo año. De este modo el futbol mexicano estará únicamente superado por Jamaica entre los países de Concacaf con más días para realizar transferencias.

De esta manera, seguramente una vez terminado el Apertura 2025 los equipos se prepararán para realizar compras y ventas de futbolistas pensando en el Clausura 2026. De hecho, hay 8 clubes que ya no compiten por nada (eliminados de la Liguilla y del Play-In) que pueden centrarse totalmente en el mercado de fichajes y oficializar sus refuerzos el primer día del año.

Desde que terminó la fase regular del Torneo Apertura 2025, ya hay muchos rumores sobre posibles refuerzos y salidas de equipos del futbol mexicano. Seguramente a partir del primer día del 2026 se comenzarán a hacer oficiales esas transferencias, una vez abierto el libro de pases en México.

