Inesperado: la decisión que tomó André Jardine con Alejandro Zendejas para que vuelva a brillar en el América

América dio un golpe de autoridad al vencer a Tigres de la UANL en la quinta jornada del Apertura 2025 y ahora, todos los focos apuntan al debut de Allan Saint-Maximin con los azulcremas. Sin embargo, su llegada a Coapa afectó a una de las estrellas del equipo: Alejandro Zendejas. El extremo fue uno de los jugadores más determinantes del tricampeonato y ahora André Jardine busca darle protagonismo en otro sector del terreno de juego, una decisión inesperada.

Resulta que el entrenador del América utilizó a Zendejas como mediapunta, por detrás del delantero centro. Sin embargo, el extremo estadounidense no terminó de brillar en esa posición pese a la victoria y ha generado incertidumbre entre ciertos aficionados azulcremas. Esto se debe a que Saint-Maximin, quien aún se está adaptando al plantel del América , ocupará la banda derecha tras haber llegado a Coapa como fichaje estrella.

Club América / X André Jardine probará con Alejandro Zendejas como mediapunta

No obstante, distintos reportes aseguran que la decisión no está definida por parte de Jardine, ya que el francés podría jugar detrás del delantero y Zendejas regresaría a la banda. Y es que puertas adentro, Álex se siente mucho más cómodo y determinante partiendo por el lado derecho, ya que puede hacer uso de su cambio de ritmo y utilizar su perfil más cómodo para encarar con su zurda de cara a la portería rival.

Si bien el fichaje del francés rompió el mercado de la Liga BBVA MX, en el buen sentido, generó un gran dolor de cabeza en Jardine, quien deberá rearmar su frente de ataque. A priori, Brian Rodríguez jugaría por la banda izquierda, mientras que Alejandro Zendejas haría lo suyo por el lado derecho. Saint-Maximin se encargaría de jugar como ‘mediapunta’ y el delantero centro podría rotar entre José Zúñiga, Henry Martin y Rodrigo Aguirre.

Los números de Alejandro Zendejas durante este inicio de temporada con el América

Zendejas ha estado lejos de demostrar su nivel demoledor que lo caracterizó durante la temporada 2024/25. En este inicio de semestre, el estadounidense nacionalizado mexicano acumula 8 partidos jugados entre el Apertura 2025 y la Leagues Cup y apenas logró convertir 1 gol y 1 asistencia. Zendejas aún está buscando encontrarse con su mejor nivel y espera que la llegada de Saint-Maximin haya sido fructífera para abastecer su juego.