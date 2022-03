El mensaje de Cristiano Ronaldo previo al repechaje para Qatar 2022

Será de vida o muerte. Portugal se enfrenta a Turquía en el Repechaje rumbo a Qatar 2022, eliminatoria que se juga a un partido, y que los lusos serán locales, ventaja que tendrán Cristiano Ronaldo y los suyos.

Los de CR7 tendrán que presentarse a este encuentro luego de quedarse en la segunda posición del Grupo A de la eliminatoria de la UEFA, donde Serbia se quedó con el primer puesto gracias a terminar invictos. Los camiseta vino ganaron cinco encuentros, empataron dos y cayeron en una ocasión que los dejó con 17 unidades.

Cristiano Ronaldo presume de un gran estado fisico

Por su parte, Turquía también finalizó en el segundo puesto, pero lograron su pase a esta fase de repechaje gracias a tres victorias de forma consecutiva en los últimos tres encuentros que disputaron y así, superar a Noruega por tres unidades.

Te puede interesar: La FIFA abre la puerta a los que sueñan con ir a Qatar 2022

Cristiano Ronaldo manda mensaje previo al Repechaje

De cara a este partido de ‘vida o muerte’ en sus aspiraciones por clasificar al Mundial de Qatar de 2022. Los lusos buscan su sexta justa al hilo, no se pierden este evento desde el 2002.

“Concentración total en el Mundial de 2022. Orgulloso, como siempre, de representar a Portugal. Sabemos que el camino no será fácil, tenemos el máximo respeto por los rivales a los que nos enfrentaremos y que comparten los mismos objetivos que nosotros. Pero juntos lucharemos para poner a Portugal en el lugar que le corresponde. ¡Vamos a hacerlo!” posteó Cristiano Ronaldo.

Te puede interesar: TAS deja a Rusia sin Copa del Mundo Qatar 2022

Así se jugará el Repecheja de la UEFA rumbo a Qatar 2022

El resto del Repechaje de la UEFA de cara al Mundial de Qatar 2022 se jugará de la siguiente manera:

Escocia vs Ucrania es la ganador de enfrenta al vencedor de Wales vs Austria

Rusia (Ya no juega) vs Polonia. Los polacos esperan rivel del Suecia vs República Checa

Italia vs Macedonia del Norte. Se medirán ante el ganador de Portugal vs Turquía.