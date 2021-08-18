Raúl Jiménez se ve en las eliminatorias de Catar 2022

El delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez compartió sus intenciones de disputar las eliminatorias para la Copa Mundial de Catar 2022, torneo en el que hace unos meses pintaba para ser el delantero titular de la selección mexicana.

Luego de su complicada lesión en el cráneo, la cual lo alejó más de ocho meses de las canchas de futbol, Raúl Jiménez ha vuelto a la acción con el Wolverhampton, incluso ya anotando en pretemporada y jugando los 90 minutos en el primer duelo de su equipo en la presente Liga Premier.

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Este accionar del ex delantero americanista hace pensar que podría ponerse a punto para ayudar a la Selección Azteca a buscar un lugar en Catar 2022, además de recuperar el lugar que parecía tener destinado en el eje del ataque.

"Estuve atento al Tri en la Copa Oro, Nations League y Juegos Olímpicos. Me visualizo estando ahí, estando de regreso con mis compañeros, jugando en las Eliminatorias Mundialistas y estando ahí para lo que se necesite", compartió en una entrevista realizada por la parte informativa del Wolverhampton.

Raúl Jiménez y Funes Mori en el ataque de la selección mexicana

Si bien no se puede dudar de la calidad de Raúl Jiménez, su lesión hizo que en México se tomaran acciones por si no llegaba a punto a las eliminatorias de Catar 2022, una de ellas fue la naturalización del atacante de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, quien ya es un histórico del futbol mexicano al consagrarse máximo anotador de su club y que sin duda puede aportar en el combinado nacional.

"Siempre habrá las circunstancias para poder jugar juntos. Todos sabemos que al Tata Martino le gusta jugar con un punta y dos extremos, pero ¿por qué no? Siempre hay que adaptarse a lo que el rival te da. Se puede lograr, es esperar, estar ahí y ver si las circunstancias se dan para estar”, agregó.

¿Qué pensó Raúl Jiménez durante su recuperación?

La lesión que presentó Raúl Jiménez tras el choque con el defensor brasileño David Luiz, es una de las más aparatosas que se han visto en los últimos años, poniendo en peligro su vida, por lo que no sonaba descabellado que el futbol pasara a segundo término; sin embargo, Raúl Jiménez aseguró que jamás pensó en terminar su carrera.

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"Nunca pasó el retiro por mi cabeza. A pesar de que los doctores te dicen los riesgos que pueden existir, yo siempre pensé positivamente, siempre fui para adelante sabiendo que no era una lesión fácil de sanar, pero que con trabajo, dedicación y esfuerzo lo iba a lograr", culminó.