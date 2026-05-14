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El EMOTIVO mensaje de Mbappé tras conocer la lista final de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Kylian Mbappé decidió mandar un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de ser convocado por Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

2026 FIFA World Cup
FILE PHOTO: Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group D - France v Ukraine - Parc des Princes, Paris, France - November 13, 2025 France’s Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal REUTERS/Stephane Mahe/File Photo|REUTERS

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 14 de mayo del 2026, la Selección de Francia dio a conocer en sus redes sociales su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Kylian Mbappé, convocado por el equipo, decidió mandar un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El mensaje de Mbappé previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mbappé mostró su felicidad en sus redes sociales por ser convocador por tercera vez a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un mensaje y al subir una foto de niño portando los colores de la Selección. El futbolista destacó sentirse orgulloso de representar a su país una vez más en la competición más importante de todas y explicó que van a intentar que todos se sientan orgullosos de la Selección.

"Copa del Mundo, Parte 3. Estoy increíblemente orgulloso de poder representar a mi país una vez más en la competición más importante de todas. Vamos a intentar que se sientan orgullosos".

Mbappé busca ser nuevamente una de las figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con su estilo de juego, su capacidad goleadora y el liderazgo que tiene en el equipo.

La convocatoria de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los jugadores convocados por Didier Deschamps son:

  • Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens) y Brice Samba (Stade Rennais)
  • Defensas: Malo Gusto (Chelsea), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), Lucas Digne (Aston Villa), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Lucas Hernandez (PSG), Théo Hernandez (Al-Hilal),
  • Mediocampistas: Aurélien Tchoauméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Warren Zaire-Emery (PSG),
  • Delanteros: Ousmane Dembélé (PSG), Bradley Barcola (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Rayan Cherki (Olympique Lyonnais), Marcus Thuram (Inter de Milán), Maghnes Akliouche (AS Mónaco), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Michael Olise (Bayern Múnich).

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