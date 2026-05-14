El EMOTIVO mensaje de Mbappé tras conocer la lista final de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este jueves 14 de mayo del 2026, la Selección de Francia dio a conocer en sus redes sociales su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Kylian Mbappé, convocado por el equipo, decidió mandar un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El mensaje de Mbappé previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mbappé mostró su felicidad en sus redes sociales por ser convocador por tercera vez a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un mensaje y al subir una foto de niño portando los colores de la Selección. El futbolista destacó sentirse orgulloso de representar a su país una vez más en la competición más importante de todas y explicó que van a intentar que todos se sientan orgullosos de la Selección.

"Copa del Mundo, Parte 3. Estoy increíblemente orgulloso de poder representar a mi país una vez más en la competición más importante de todas. Vamos a intentar que se sientan orgullosos".

Coupe du Monde, Partie 3.

Un fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers. 🇫🇷🙏🏽💫 @equipedefrance pic.twitter.com/9qnMPz9txp — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 14, 2026

Mbappé busca ser nuevamente una de las figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con su estilo de juego, su capacidad goleadora y el liderazgo que tiene en el equipo.

La convocatoria de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los jugadores convocados por Didier Deschamps son:

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens) y Brice Samba (Stade Rennais)

Defensas: Malo Gusto (Chelsea), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), Lucas Digne (Aston Villa), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Lucas Hernandez (PSG), Théo Hernandez (Al-Hilal),

Mediocampistas: Aurélien Tchoauméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Warren Zaire-Emery (PSG),

Delanteros: Ousmane Dembélé (PSG), Bradley Barcola (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Rayan Cherki (Olympique Lyonnais), Marcus Thuram (Inter de Milán), Maghnes Akliouche (AS Mónaco), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Michael Olise (Bayern Múnich).