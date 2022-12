“Messi sigue siendo su jugador principal": Zlatko Dalic

La Selección de Croacia ha logrado eliminar a una de las selecciones favoritas para salir Campeones del Mundo, Brasil y se clasificó a la semifinal donde se verá la cara ante la Selección de Argentina. El entrenador Zlatko Dalic habló previo al juego y mencionó que se sienten cansados pero muy felices por lo que han logrado.

“Cuando sacas de la Copa del Mundo a un equipo como Brasil, que seguramente era el gran favorito, entonces debes estar feliz y orgulloso. Estoy cansado, pero felizmente cansado y... uno debería disfrutar este momento, pero no demasiado porque hoy ya tenemos que empezar a prepararnos para Argentina”.

‘El área chiquita’ con el Costeño | Mundial de la Comedia

Te puede interesar: “Cristiano Ronaldo es nuestra bandera": Pepe tras caída de Portugal

La selección subcampeona del Mundo en 2018 ha sorprendido con sus actuaciones, después de eliminar a Japón y Brasil no quieren perder todo lo logrado ante la albiceleste.

“En este momento, no estamos en ningún lado, ni aquí ni allá. Si salíamos en la fase de grupos, lo habríamos superado, si nos eliminaban en cuartos de final, también lo habríamos superado. Pero hemos llegado a esta etapa ¿y ahora qué? Ni aquí ni allá. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para lograr algo más porque sería una gran pena que después de todas estas preocupaciones, esfuerzos y sacrificios que hemos hecho no demos un paso más”.

Croacia llega con más desgaste pues lleva dos partidos que juega tiempos extra y penales. Por su parte, Argentina solo llegó a la tanda de penales ante Países Bajos.

“La fatiga no será un problema en absoluto, y no lo mencionaremos en absoluto. Ellos (Argentina) también están muy motivados, están esperando el título y están felices porque Brasil perdió y lo celebran”.

Zlatko Dalic fue respetuoso con sus oponentes de semifinales, Argentina liderada por Lionel Messi, busca su primer título mundial desde 1986.

“Creo que ahora nos espera un trabajo muy, muy difícil. Tendrán un gran apoyo ahora en las semifinales ya que, Messi sigue siendo su jugador principal y alguien en quien pueden confiar, juega espléndidamente”.

Por último, confesó que le falta analizar a la albiceleste para plantear bien la estrategia.

“Realmente no puedo revisar a Argentina todavía. Todo dependerá de nosotros. Si no jugamos bien, si no somos serios y motivados, será en vano incluso si tienen un mal desempeño. Creo que en este momento son excelentes”.

Te puede interesar: Kylian Mbappé, por la marca de Just Fontaine con Francia en Mundiales