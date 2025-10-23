¡Cuidado que Messi ya tiene equipo de futbol! No es el de Uruguay que comparte con Luis Suárez

Aunque muchos todavía se nieguen a aceptarlo, el final está cada vez más cerca. Y si bien, Lionel Messi recién anunció que jugará al futbol profesional al menos hasta 2028, ya empieza a tomar decisiones empresariales para su futuro inmediato. Hace unos meses se asoció con Luis Suárez para levantar un equipo en Uruguay, pero se reporta desde Argentina que su familia ya prepara el imperio rosarino que empezará desde abajo en el balompié sudamericano.

¿Cómo se llama el equipo de Lionel Messi?

La noticia es una bomba en todos los sentidos, pues a nivel internacional por supuesto que resulta interesante saber que la familia de Messi tendrá un equipo profesional. El equipo será de Rosario y se llamará Leones FC. Sin embargo, no todos están del todo contentos, pues el anuncio (no oficial) indica que iniciarán en la Primera C, que es algo enfadoso para los equipos de abajo de las divisiones argentina.

Este nivel sería la cuarta división del balompié argentino, lo cual indicaría que se saltarían muchos niveles, incluyendo el amateur. En ese sentido, decenas de clubes que históricamente han peleado por estar en lo más alto y competido deportivamente, mostraron su indignación.

Todo esto - argumentan las quejas a nivel nacional en Argentina - sería consecuencia de la relación con el presidente de la AFA. Se indica que el directivo importante de Leones de Rosario sería Matías Messi (hermano de Lionel) y como DT llegaría Víctor Zapata.

¿Lionel Messi ha dicho algo al respecto de Leones FC?

Esta noticia llegó gracias a que el club ya se afilió a la Asociación de Fútbol Argentina y arrancará actividades en 2026. Sin embargo, obviamente el nombre de Lionel hace ruido porque es un negocio familiar, pero nadie ha confirmado que esté directamente involucrado. Ante eso, se espera que en breve alguien se atreva a dar declaraciones, pues el ruido podría hacerse enorme en la parte baja del balompié nacional argentino.