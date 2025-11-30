deportes
¡Otro mexicano es campeón del mundo! Conoce a Héctor Solorio, medalla de oro en Kickboxing

El kickboxing es una disciplina con mútiples seguidores y este mexicano consiguió lo más alto durante el 2025. Conoce la historia de Héctor Solorio.

mexicano-campeon-del-mundo-hector-solorio-medalla-de-oro-kickboxing-pb-notas
Crédito: Instagram/@hectorsolory
Pablo García - Marktube
Otros Deportes
A nivel mundial existen una cantidad enorme de disciplinas que se practican de manera profesional, semi profesional, amateur y en demás niveles. Ante eso, México puede presumir a un campeón mundial en kickboxing. Esta es la historia de Héctor Solorio Bustos, el mexicano que triunfó en su deporte durante el presente 2025.  

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

¿Quién es el mexicano, Héctor Solorio Bustos?

Héctor es un deportista que dejó grandes resultados a lo largo del año, esto en su categoría de -84 kilogramos en Point Fighting. En meses pasados obtuvo un segundo lugar en los Juegos Mundiales de Chengdú, 2025. Ahí perdió la final por decisión de los jueces ante el griego, Dimitris Economo. Con esto, llegaba con cierta presión de hacer las cosas bien a los World Games.

Esta edición celebrada en Abu Dabi dejó el gran triunfo del nacido en el Estado de México. Se llevó la medalla de oro y así completó un año que puede ser trascendental para su carrera. El mexicano demostró las cualidades necesarias para competir contra la élite y así podría continuar con su carrera, aunque no dejó nada sellado para el futuro.

“Después de esto quiero seguir disfrutando y representando a mi país, no hay exactamente una siguiente competencia que ya tenga en la mira, ahora tengo que descansar un poco, replantearme lo que voy a trabajar el siguiente año y de ahí vamos viendo, pero seguramente voy a querer seguir representando a México en las mejores competencias”.

@hector.solory

No me dejen patear!!!!!

♬ sonido original - JL10

¿El kickboxing donde compite este mexicano es disciplina olímpica?

En estos momentos no forma parte de lo planeado para Los Ángeles 2028, pero desde hace un tiempo se está trabajando para que el Comité Olímpico Internacional permita que esta disciplina se convierta en un deporte que se tome en cuenta en el organigrama del 2032. Aún faltan algunos pasos por dar, pero al menos en México, este deporte está tomando una gran importancia para pensar en más relevancia dentro del panorama deportivo nacional.

