Ex jugador de Pumas se retira del futbol: ''Esto no ha sido una decisión fácil’’

Adiós a una de los mediocampistas más mediáticos de los últimos años; Aaron Ramsey. El futbolista británico anunció su retiro profesional a los 35 años y reiteró que no fue una decisión nada sencilla. El volante con paso en el Arsenal de Inglaterra saltó a la fama por su 'maldición' cuando anotaba gol y lamentablemente fallecía alguna celebridad.

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A través de un comunicado oficial, Ramsey dio a conocer la noticia: "Esta no ha sido una decisión fácil. Después de mucho pensarlo, he decidido retirarme del fútbol. Me gustaría empezar hablando de Gales. Ha sido un privilegio vestir esta camiseta y vivir tantos buenos momentos con ella. No hubiera sido posible sin todos los entrenadores con lo que he coincidido y con todas esas personas que me han ayudado a lo largo de los años"., destacó el galés.

Palmarés de Ramsey

Su paso por los Gunners fue el más exitoso en su carrera, tres FA Cup y tres Community Shield's en poco más de ocho años fueron suficiente para quue los aficionados del Arsenal lo recuerden con cariño. Posteriormente, en la Juventus obtuvo una Serie A, una Supercopa de Italia y una Coppa de Italia, siendo la Copa de Escocia con el Rangers en 2022 su último título como profesional.

En un giro de 180 grados, Ramsey desató un sinfín de reacciones cuando fichó con el Club Universidad Nacional de la mano de Efraín Juárez. Lamentablemente para su causa, las molestias físicas, la adaptación al futbol mexicano y un tema extracancha concluyó su paso de manera repentina en nuestro balompié.