Mexicano, ex de Jaiba Brava y Atlante es firmado y presentado con bombo y platillo como refuerzo en Países Bajos

El futbol mexicano tiene un nuevo representante en Europa, específicamente en Países Bajos, donde el Roda se fijó en el delantero veracruzano Daniel Lajud, para firmarlo de cara a la temporada venidera en aquel país.

Daniel Lajud, de 26 años llega procedente del Panetolikos de Grecia, y ante una propuesta del Roda no la dudó en hacer la mudanza y probar suerte en el equipo que considera una escuadra de tradición y en la cual no dudó integrarse al enterarse que se habían fijado en él y querían ficharlo.

Y es que además, como lo hacen los equipos de renombre en las mejores Ligas del mundo, el Roda presentó a lo grande a Daniel Lajud, mediante redes sociales, una entrevista y seguimiento en su primer entrenamiento.

Te podría interesar: El jugador más caro en toda la Liga MX para este Apertura 2025

La carrera de Daniel Lajud, el flamante refuerzo de Roda

Daniel Lajud nació el 22 de enero de 1999, en Veracruz, México y tiene además la nacionalidad libanesa y española.

De acuerdo a su historial se formó en Gallos Blancos debutando en 2019; luego pasó a Puebla y encontró cabida más tarde en expansión pero el destino y su búsqueda lo tienen en la segunda división de Países Bajos.

Te podría interesar: Mexicano logra su primer GOL en Países Bajos - VIDEO



Gallos Blancos-2019

Puebla-2019

Jaiba Brava-2020

Rayados expansión-2022

Atlante-2023

Panetolikos-2024

Roda-2025

roda jc

Las palabras de Daniel Lajud al firmar con el Roda

El jugador mexicano Daniel Lajud, en inglés, manifestó su alegría de jugar para el Roda, explicando que desde que su agente le hizo saber del interés de esta escuadra, no lo dudó en ser parte de un equipo que sabe tiene tradición y que tiene muchas aspiraciones.

Recalcó que por su parte trabajará para ganarse un lugar y en la cancha ayudar a que el Roda alcance sus metas.

Roda firma a Daniel Lajud

El Roda además reveló en el contexto del fichaje, que Daniel Lajud firmó por dos años y que tienen la opción de un tercer año, por lo que si todo marcha bien y el mexicano rinde, podría echar raíces en Países Bajos hasta el 2028.