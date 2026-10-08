Mexicano hace historia con Antigua y Barbuda: gana tres de cuatro partidos y sorprende en la Liga de Naciones

El director técnico mexicano Jacques Passy cumplió el primer gran objetivo de su proyecto deportivo al consumar el ascenso a la Liga B de la Concacaf Nations League con la selección de Antigua y Barbuda. Al frente de los Benna Boys, el estratega corrigió el rumbo tras un inicio complicado y terminó quedándose con el liderato del Grupo C con nueve puntos.

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El camino del cuadro caribeño fue de menos a más hasta firmar un balance de tres victorias y una sola derrota. Aunque el certamen arrancó con un tropiezo de 1-0 frente a Aruba, el equipo reaccionó con contundencia, goleó 5-0 a Anguila como local, repitió el triunfo ante el mismo rival por 3-0 como visitante y selló la cima del sector con una victoria definitiva de 3-2 sobre Aruba en casa, cerrando la fase con 11 goles a favor y solo tres en contra.

La conquista del primer lugar entregó una recompensa doble para el representativo caribeño. Además de asegurar el cambio de categoría en el torneo regional, el combinado amarró su boleto a la ronda de repechaje para la Copa Oro 2027.

En esta fase preliminar, Antigua y Barbuda disputará series de eliminación directa contra selecciones de mayor peso para buscar una histórica clasificación al torneo estelar del área.

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Jacques Passy y su scouting en Europa

Jacques Passy, en entrevista exclusiva para Azteca Deportes, mencionó cuál sería la clave de su proyecto y dejó en claro que ahí comienza una de las tareas más complicadas de su gestión, convencerlos.

El entrenador mexicano habló abiertamente sobre su proceso de reclutamiento en Europa y reconoció: "Estoy en pleno proceso de convencimiento de algunos jugadores, y ese proceso es muy complicado en selecciones nacionales".

El radar del estratega mexicano y de su equipo de inteligencia deportiva apunta a perfiles muy específicos que actualmente militan en el Viejo Continente. Entre los objetivos prioritarios se encuentran elementos como Jalmaro Calvin, del St. Mirren de la primera división de Escocia; Drake Hadeed, en la Tercera División de España; y Jaden Philogene, actual jugador del Ipswich Town en la Premier League de Inglaterra.

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Mediante la presentación de un modelo de juego sólido, el cuerpo técnico busca ilusionar a estos futbolistas para que tomen la decisión de representar a una selección que hoy ronda el puesto 150 del ranking FIFA, un reto mayúsculo en la persuasión deportiva.

El éxito del proyecto se consolidó a través del plan de scouting internacional, construyendo así un plantel con orden táctico, potencia física y respuesta anímica para competir con fuerza dentro de la Concacaf.

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