¿Cómo les ha ido a los mexicanos en Beijing 2022?

A falta de que Rodolfo Dickson compita en esquí alpino, son tres los representantes mexicanos que ya concluyeron su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022; Donovan Carrillo, Sarah Schleper y Jonathan Soto. A continuación repasamos cómo le fue a cada uno.

Donovan Carrillo

Donovan Carrillo fue el representante nacional en la disciplina de patinaje artístico y se encargó de poner en alto el nombre de nuestro país. Fue el primer patinador mexicano en asistir a unos Juegos Olímpicos de Invierno después de 30 años, y también el primer latinoamericano en obtener el puntaje suficiente para clasificar a la ronda de programa libre.

En su primera actuación, al ritmo de Carlos Santana, logró una calificación de 79.69 puntos que le permitió situarse entre los primeros 24 lugares y por ende clasificar al programa libre, donde sumó 138.44 puntos, divididos entre 66.56 en lo técnico y 72.88 en presentación. En esta segunda ocasión sufrió varias fallas técnicas que no le quitaron la sonrisa, ni la satisfacción.

“Lo más importante es que disfruté, a pesar de estar un poco nervioso, cada segundo en el programa y en la presentación, tratando de luchar por todo y de no rendirme”, comentó Donovan al término de su participación.

Después de haber hecho historia y conseguir el puntaje más alto de su carrera hasta ahora, Donovan ha puesto la mira en Milán-Cortina 2026.

Sarah Schleper

Otra mexicana que marcó un hito, fue Sarah Schleper, quien se convirtió en la primera mujer en competir en seis olímpicos invernales distintos.

Su debut en Beijing 2022 fue en el eslalón gigante, donde realizó un tiempo de 1:06.42 en su primera bajada, lo que la ubicó en la posición 47. La segunda la culminó en 1:05.53, con un total de 2:11.95. Sarah terminó la competencia en el lugar 37.

La mexicana también compitió en el eslalón supergigante, en el que finalizó en la posición 35 con un tiempo de 1:18.17 minutos; en esta competencia la presea dorada se la llevó Suiza, representada por Lara Gut-Behrami.

El objetivo de Schleper es competir en unos Juegos más, “serían en Cortina y mi hijo tendría edad suficiente para competir, si pudiéramos competir juntos sería la mejor manera de terminar para mí y la mejor de empezar para él”, compartió la deportista, cuya posición 35 final en el supergigante femenil es el mejor resultado para una mexicana en esquí alpino, ya que superó el lugar 36 de Chus Cortina en 1992.

A pesar de no haber nacido en México, Sarah Schleper representa con orgullo nuestra bandera.

Jonathan Soto

En la final varonil de cross country, Jonathan Soto fue el encargado de representar a México. Fue su primera participación en Olímpicos, y esta culminó en el puesto 94 en 53:30.0. A pesar de terminar en el penúltimo lugar de la justa, se dijo satisfecho.

“Estuvo maravilloso. La espalda me estaba respondiendo mal, pero es algo maravilloso estar aquí representando a México, a todos los que nos apoyan. Este es un evento que todo mundo está viendo, no es cualquier cosa”, comentó al término de los 15 kilómetros estilo clásico.

“Me siento muy feliz de terminar esto. De hecho, en los últimos 200 metros, al entrar al estadio tuve un sentimiento muy fregón, casi se me salía el llanto en la llegada. Al final, llegué a acostarme porque ya no podía más”, añadió.

Soto se convirtió en el tercer esquiador de fondo en representar a México en una justa invernal, esto tras las competiciones de Roberto Álvarez y Germán Madrazo, quien es actualmente su entrenador.

¿Quién falta?

Rodolfo Dickson participará en la prueba de eslalón gigante del esquí alpino el 12 de febrero. La primera ronda será a las 8:15pm y la segunda a las 11:45pm (hora local). El joven de 24 también estuvo presente en PyeongChang 2018.

