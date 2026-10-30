Todos los mexicanos quedaron impactados al ver lo que Franco Colapinto dijo de Checo Pérez y la camiseta que usó antes del GP de México

Aunque es el piloto peor pagado de la Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a llamar la atención de los aficionados mexicanos antes del Gran Premio de la Ciudad de México 2026. El piloto argentino llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez con una camiseta muy particular: tenía divididos los colores y símbolos de las selecciones de Argentina y México, un gesto que rápidamente generó comentarios.

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El vínculo del corredor de Alpine con el público mexicano va más allá de esa prenda. Colapinto también habló de su admiración por Sergio "Checo" Pérez, a quien sigue desde que era niño, y explicó por qué el piloto tapatío ocupa un lugar especial en su historia dentro de la Fórmula 1.

Colapinto asegura que Checo siempre ha sido uno de sus pilotos favoritos en Fórmula 1|Reuters

La camiseta de Franco Colapinto que llamó la atención en el GP de México

Colapinto ha lucido una camiseta personalizada que combina la identidad de Argentina y México. Su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez con esa playera fue uno de los momentos que más comentarios provocó entre los aficionados. “Me siento cerca de casa, como en casa”, expresó durante un evento previo a la actividad en pista.

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El argentino explicó que el Gran Premio de México es una de las carreras que más espera durante el calendario. También mencionó a Brasil como otra de sus citas favoritas, principalmente por la posibilidad de reencontrarse con personas cercanas y compartir el fin de semana con los fanáticos latinos.

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Lo que Franco Colapinto dijo sobre Checo Pérez

La admiración de Colapinto por Sergio Pérez viene desde su infancia. El piloto argentino contó que, cuando todavía no había representantes de su país en la Fórmula 1, seguía las carreras del mexicano por televisión y lo consideraba el corredor latinoamericano al que debía apoyar.

“Él ha sido mi ídolo desde que era muy pequeño”, reconoció. También destacó lo especial que es compartir la pista con alguien a quien antes observaba como aficionado, al igual que sucede con figuras como Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

El argentino incluso definió a Pérez como el único piloto de la parrilla con quien mantiene una amistad. “Con el único que soy amigo es con Checo”, afirmó, aunque aclaró que tiene una relación cordial con los demás competidores.

Además, Colapinto felicitó al mexicano por alcanzar las 300 carreras en la categoría y expresó su deseo de que pudiera disfrutar de un buen fin de semana frente a su público en el GP de México de la Fórmula 1. La carrera comienza a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 1 de noviembre de 2026.

