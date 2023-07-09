México avanza a las semifinales de la Copa Oro 2023 tras derrotar a Costa Rica
La Selección de México sigue soñando con volver a conquistar la Copa Oro y jugará las semifinales del torneo, luego de derrotar a Costa Rica en los Cuartos de Final
La Selección Mexicana está en semifinales. El conjunto azteca venció por pizarra de 2-0 a Costa Rica en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023, gracias al tanto desde los 11 de Orbelín Pineda, y de Erick Sánchez, en la segunda mitad.
Con esto, el equipo de Jaime Lozano se volvió a colar a la antesala del torneo, y buscará volver a conquistarla, cosa que no logra desde el 2019, cuando vencieron a Estados Unidos, gracias a un gol de Jonathan Dos Santos; en el 2021, cayeron ante las Barras y las Estrellas.
Memo Ochoa compara a los delanteros de la Selección Mexicana
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La primera de México fue para Jorge Sánchez, quien tras un pase filtrado se encontró frente al arquero rival, Kevin Chamorro, que recostó sobre su lado izquierdo, para evitar el tanto a los cuatro minutos de haber arrancado el juego.
De inmediato contestó Costa Rica, pero Guillermo Ochoa, tras un disparo Anthony Contreras, evitó el tanto de sus rivales, con una estirada sobre su lado derecho. A partir de ese momento se volvió mucho más rocoso el encuentro; solo hubo una jugada polémica que se pudo marcar como penalti sobre Orbelín Pineda.
¡Ochoa en el fondo!— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 9, 2023
El portero mexicano evita el gol de Costa Rica.#MásAcciónMásDiversión #IlusiónDeOro
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Orbelín Pineda orquestó la victoria de México sobre Costa Rica
Al 50, ahora sí se marcó el tiro desde los 11 pasos, el ‘Maguito’ fue el encargado de hacer el tiro, que hizo con mucha calma, y cobró del derecho (izquierdo del portero) para abrir el marcador y así encaminar a la Selección Mexicana a las semifinales de la Copa Oro.
¡Goool de México!— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 9, 2023
Orbelín Pineda abre el marcador desde la vía del penal.#MásAcciónMásDiversión #IlusiónDeOro
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A tres minutos del final, y gracias a los cambios, Roberto Alvarado recibió pase filtrado del 'Chaquito' Giménez para cerrar la pinza Erick Sánchez, y ahora sí ya quedarse con el boleto a la antesala del torneo de la Concacaf.
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¿Cuándo juega México la semifinal de la Copa Oro y contra quién?
Ahora, el conjunto de Jaime Lozano jugará las semifinales el próximo miércoles 12 de julio, en Las Vegas, en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders; para el rival tendrán que esperar pues el duelo se disputará hasta el domingo 9 de julio en punto de las 3:00 PM (tiempo del centro de México), entre Guatemala y Jamaica.