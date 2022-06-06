México 0-0 Ecuador | Resumen amistoso rumbo a Qatar 2022

La Selección Mexicana no pudo ganar su último partido de preparación dentro de este verano. El conjunto que dirige Gerardo Martino empató sin goles ante Ecuador en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.

El balance dentro de los tres duelos amistosos que enfrentó, se quedó con una victoria ante Nigeria por pizarra de 2-1; una dolorosa derrota ante Uruguay de 3-0; y ahora el empate sin tantos ante la Tricolor.

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Ahora viene la Nations League, el conjunto de Martino tiene dos compromisos del certamen continental. Primero será ante Surinam, en el TSM, casa de los Santos Laguna, el próximo sábado 11 de junio; el segundo compromiso es contra Jamaica en Kingstone, el martes 14 del mismo mes.

TV Azteca transmitirá México vs Surinam | Nations League

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