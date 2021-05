El futuro que le espera a México en los Juegos Olímpicos

La delegación mexicana de clavados por años se ha destacado por ser una de las más competitivas a nivel internacional. En esta disciplina nuestro país ha conseguido 14 medallas, una de oro, siete de plata y seis de bronce.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se espera que los mexicanos tengan una gran participación, hay una mezcla de juventud y experiencia con nombres como el de Paola Espinosa o Ale Orozco, pero también de quienes quieren poner su nombre en los libros de historia de esta competición como Gaby Agundez, quien con tan solo 20 años, aportó dos plazas olímpicas, una en clavados sincronizados y otra en plataforma de 10 metros individual.

Gaby aún está en Tokio, lugar donde se disputó la Copa Mundial y se dio el tiempo para comentar su experiencia y cómo vive los días previos al torneo deportivo más importante del mundo.

“Estoy muy contenta por haber ganado estas dos plazas para México en sincronizados con Ale Orozco y en plataforma de 10 metros individual. Esto yo me lo gane desde el selectivo del año pasado. En el SENAR conseguí los pases para la Copa del Mundo y pues ya aquí se logró el objetivo”, aseguró Agundez.

“Desde que me gane estos pases yo sabia que había un compromiso con México y conmigo misma”, añadió la clavadista mexicana.

El lado positivo de postergar Tokio 2020

La originaria de Baja California Sur, busca el lado positivo del año de retraso que hubo por la pandemia de COVID 19 en esta justa.

“Este año de la pandemia nos sirvió para perfeccionar detalles. En estas competencias se notó que México tiene potencial, se hizo historia logrando las 12 plazas olímpicas. Entonces estoy muy motivada, muy feliz y lista para lo que venga y para participar en mis primeros Juegos Olímpicos”, abundó.

Gaby fue medallista olímpica juvenil en Buenos Aires, Argentina y también obtuvo una serie de logros en su carrera por lo que estos Juegos Olímpicos son un premio a los esfuerzos que ha hecho desde hace más de 13 años que empezó a incursionar en el mundo de los clavados.

“Tokio 2020 lo visualizo como por fin el sueño, el objetivo en mis manos. Yo siempre desde chiquita tuve el objetivo muy claro. Siempre dije: ‘quiero estar en unos Juegos Olímpicos’ y he ido paso por paso. Inicié en Olimpiadas Nacionales, siendo campeona en Olimpiadas Nacionales. Fui a Juegos Panamericanos Juveniles, pasé a mis primeros centroamericanos en el 2014, Barranquilla 2018, Grand Prix, fui bronce en los Juegos Olímpicos de la juventud. Plata en Lima entonces he ido paso a paso ,entonces ya no estoy a nada”, relató Agundez.

Alejandra Orozco es su pareja en clavados sincronizados, una modalidad que promete demasiado este verano.

“Ale ya es olímpica. Yo voy por mis primeros Juegos Olímpicos, entonces yo estoy segura en que ella me ayudará de la mejor a vivir mi experiencia”, aseguró.

La pareja más sólida desde 2018

“Hemos demostrado que somos una pareja más sólida, desde el 2018 hemos ganado todos los selectivos, tanto en sincronizados como individual”, sentenció.

“Yo creo que hay posibilidad para la medalla olímpica, claro que sí. Es muy importante que ya conocimos la alberca, nos adaptamos bien y esa es una parte clave para llegar bien a los Juegos Olímpicos”, aseveró la clavadista mexicana.

Pese a todos los casos positivos de COVID 19 que se han detectado nuevamente en la capital nipona, Gaby considera que los japoneses están haciendo su mayor esfuerzo para mantenerlos sanos, además destacó la gran organización.

“Nosotros estamos en el hotel y literal es del cuarto a la alberca y de la alberca al hotel. Han sido muy estrictos con los protocolos, un día sí y un día no, nos hacen la prueba, no nos dejan acercarnos a nuestros compañeros tenemos que mantener la distancia. Se ve que nos están cuidando, que se están cuidando todos en general, nos estamos cuidando todos para llevar acabo los Juegos Olímpicos de la mejor manera”, concluyó Agundez.

Recordemos que toda la delegación mexicana de clavados ya está vacunada contra el COVID 19.