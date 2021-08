¿Cuándo Gaby López y María Fassi compiten en Golf Femenil Tokyo 2020?

El golf en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 todavía tiene reservada la participación de las mexicanas Gaby López y María Fassi, quienes entrarán en acción a partir del miércoles 4 de agosto, (tarde del 3 de agosto en México) y terminarán la misma el sábado 7.

Conoce más sobre el remo | El ABC de Tokyo 2020

El horario de inicio de la competencia está pactado a las 7:30 horas de Tokio, Japón, es decir a las 17:30 horas tiempo del centro de México y tendrá lugar en el Country Club Kasumigaseki.

¿Hay posibilidad de medalla por parte Gaby López y María Fassi?

Aventurarse a una aseveración es complicado; sin embargo, ambas pertenecen al circuito de la LPGA (Ladies Professional Golf Association), que es el nivel más alto en cuanto a esta disciplina se refiere, por lo que sin duda tienen calidad para intentar pelear un lugar en el podio.

Tal vez quieras leer: Calendario, fechas y horarios de Natación Artística en Tokyo 2020

Gaby López ya se ha consagrado campeona de dos certámenes en la LPGA. Primero ganó el Blue Bay LPGA en 2018 y luego se adjudicó el Diamond Resorts Tournament of Champions de 2020.

Por su parte, María Fassi logró su acceso a la LPGA durante el 2019, luego de varios éxitos en su carrera como golfista amateur, donde destacan tus Campeonatos Nacionales de Aficionadas de México, así como el triunfo en la Southeastern Conference y el Campeonato Nacional de la División I de la NCAA.

¿Es nuevo el Country Club Kasumigaseki para Gaby López y María Fassi?

La respuesta es no. Ambas han tenido la oportunidad de practicar en ese campo desde que llegaron a la capital japonesa; además de que siguieron de cerca la participación de sus colegas y compatriotas Abraham Ancer y Carlos Ortiz, quienes lamentablemente para su causa, no lograron colgarse una medalla.

También podría interesarte: Nuria Diosdado y Joana Jiménez van por medalla en natación artística

¿Qué espera Gaby López en su participación en Tokyo 2020?

Si bien el golf no es un deporte muy popular en México y no se le presta mucha atención, por lo cual no habría presión por parte de la afición, la realidad es que Gaby López adquirió esa dosis de responsabilidad cuando fue seleccionada abanderada del contingente nacional, por lo que si deberá intentar responder a las expectativas.

“Una de mis metas es hacer crecer el golf en México y muy poca gente reconoce el valor de un torneo de Grand Slam, de la LPGA o la PGA, pero todo el país se relaciona con los Juegos Olímpicos. Eso es un gran impacto para los niños que los están viendo; no importa si es golf, tenis, remo o tiro con arco, es cuestión de impactar a las próximas generaciones y hacer crecer el mundo del deporte en México” comentó para Fox Sports.