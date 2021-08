¿Cuándo Juegan México vs Japón? Horario y dónde ver el partido

El próximo choque México vs Japón se llevará a cabo el viernes 6 de agosto a las 5:45 horas (tiempo del centro de México) en el estadio Saitama; en un duelo que ya no será inédito en estos Juegos Olímpicos, ya que tuvieron un primer cotejo en la ronda de grupo, donde los japoneses se alzaron con la victoria; sin embargo, los dirigidos por Jaime Lozano intentarán que en esta ocasión la historia no se repita y con ello poder subirse al podio.

Recuerda que podrás disfrutar del México vs Japón a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores y especialistas del mundo mundial.

¿Qué pasó en el primer México vs Japón de Tokyo 2020?

Durante la ronda de grupos, Japón se impuso a la selección mexicana 2-1, pero las sensaciones no fueron del todo malas para los verdes, ya que sobre la hora estuvieron cerca de lograr el empate, luego de verse abajo en el tanteador 2-0 desde muy temprano, además de quedarse con un hombre menos por la expulsión del defensor Johan Vásquez.

Al concluir el partido, varios elementos del combinado nacional externaron su malestar, pero dejaban claro que estaban tranquilos, ya que los goles del rival fueron por desatenciones y excesos de confianza, no precisamente porque los nipones fueran mejores.

¿Cómo llegan las escuadras para el México vs Japón?

Sin duda, tanto Japón como México llegan al duelo por el tercer lugar con tristeza y desilusión, y es que los dos equipos quedaron muy cerca de llegar a la final para pelear el oro.

México llevó hasta la instancia de los penales a un Brasil que no lució imponente como muchos lo pintaban; mientras que Japón fue derrotado hasta los tiempos extra por España gracias a una genialidad de Marco Asensio.