Sin público, Nuria Diosdado va por actuación histórica en Tokyo 2020

La mexicana Nuria Diosdado reconoció que aunque en la natación artística afecte la ausencia de público, esto no le impedirá buscar junto a su compañera Joana Jiménez, una actuación histórica para el país en esta disciplina, en Tokyo 2020.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, la experimentada atleta habló sobre la confirmación que dio la organización de los Juegos Olímpicos de que los eventos se realizarán sin aficionados en las gradas.

“Se dio la noticia de que no hay público, yo en lo personal te puedo decir que lo único que quiero es competir, que te va a afectar, puede ser, porque el aplauso siempre ayuda, pero son tantas las ganas de demostrar que hoy Nuria disfruta mucho más lo que está haciendo”, confesó.

Con una amplia experiencia tras ya participar en dos justas veraniegas, tanto Londres 2012 y Río 2016, la deportista azteca se dice tranquila para este nuevo compromiso.

“Más allá de una medalla o de un resultado, es estar ahí, poner en alto el nombre de México, traer buenas noticias al país, emocionar a la nación que a lo mejor esto puede favorecer al ánimo mundial”, comentó Diosdado.

Esta madurez también se nota en su manera de asimilar el anuncio de la falta de los aficionados, los cuales pueden ser muy importantes en un deporte de apreciación como la natación artística. Aunque entiende que es algo para todas las participantes.

“Yo ya estaba preparada para el no, después de tantas cancelaciones. Ya competimos en Barcelona en una situación sin público, en donde por primera vez le echabas porras a tu contrincante. Espero que los Juegos Olímpicos se viva igual, aunque sabes que vas contra otros países, a lo mejor les das una mirada para desearle éxito”.

Poco tiempo de práctica

Además de este aspecto, Tokyo 2020 será diferente para la pareja mexicana de Diosdado y Jiménez, ya que no tuvieron tanto fogueo como les hubiera gustado.

“Con Joana es una nueva historia, comparar no se puede. Desde Lima 2019 ya no competimos, apenas hace un mes pudimos participar en la Serie Mundial de Barcelona y medirnos, conocer a nuestros rivales. Nos encontramos con parejas nuevas, que antes no existían en el Top-12 mundial, como los duetos de Países Bajos o de Austria. El ranking olímpico va a cambiar”.

Sin embargo, la atleta mexicana tiene claro que lo importante es la misma exigencia que ellas se pondrán para esta justa olímpica.

“En nuestro grupo puedes quedar desde el 6 hasta el 12, por lo mismo, es que debemos ir enfocadas a una puntuación, superar el histórico de México. Al final es mi rutina, mi desempeño y que el juez lo califique. Pasar los 88, 89 o 90 puntos”.

Con todavía dos semanas más para afinar detalles, Nuria Diosdado continuará su preparación en un ciclo olímpico que fue complicadísimo para ella, por todas las particularidades que trajo la pandemia, pero que no le quitan el hambre de disfrutar al máximo Tokyo 2020.