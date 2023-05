Mexico Open at Vidanta 2023: Resultados primera ronda del torneo

¡Se acabó la espera! Comenzó el Mexico Open at Vidanta con los mejore golfistas del mundo compitiendo por el título de este año, Jon Rahm es el campeón defensor que se coronó el torneo anterior, llega como el actual campeón del Masters de Augusta, donde se colocó el tradicional saco verde y ahora buscará imponer su calidad en Vallarta.

El estadounidense Austin Smotherman se ha colocado como el líder absoluto del Mexico Open at Vidanta, el golfista viene de participar en el Masters de Augusta, y hoy refrendó su nivel y con un juego consistente tuvo una tarjeta de -8 golpes bajo par.

La sorpresa del Mexico Open at Vidanta

La sorpresa del Mexico Open at Vidanta ha sido la consistente participación de Raúl Pereda; quien desde el principio mostró su mejor juego para superar incluso lo mostrado por Jon Rahm. El golfista se mantuvo como el mejor mexicano del torneo, registrando una tarjeta de 65 golpes y (-6) bajo par. Gran parte de la primera ronda se ubicó en el segundo lugar, pero la irrupción de Erik van Rooney mandó al deportista azteca a la tercera plaza.

Participación de Jon Rahm

Por su parte el mejor golfista del mundo (de acuerdo con el ranking mundial) se mantuvo bajo par con una actuación sólida, sin embargo, no le alcanzó para estar entre los 10 mejores del mundo. Aún así, El León de Barrika sabe cómo dosificar su juego y en las próximas rondas ld veremos atacar con zarpazos para colocarse entre los punteros. Jon Rahm finalizó su participación con 67 golpes y -4 bajo par.

“Un buen día y buen resultado la verdad, una pena que en los primeros nueve hoyos no haya podido levantarme en mejores oportunidades, hubo errores. No eran malos swingnes pero no acababa de tener el resultado que yo esperaba”, dijo Jon Rahm ante los medios de comunicación.

El argentino Tano Goya fue otra de las sensaciones del torneo, se puso en el segundo lugar con un registro de -7 golpes bajo par. Fue el golfista latino con mejor desempeño en la Ronda 1.