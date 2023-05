Sólida participación de mexicanos en la ronda final del Mexico Open at Vidanta

Mexico Open at Vidanta contó con la participación de mucho talento nacional que busca abrirse paso en el PGA; Omar Morales y José Cristobal Islas representaron de buena manera el Value Next Generation con el talento que poseen; al final, en la Segunda Ronda, dos golfistas mexicanos lograron superar el corte:

Raúl Pereda, quien se mantuvo todo el torneo entre los mejores del mundo a lo largo de las primeras fases; y Sebastián Vázquez, quien también superó el corte del evento de la PGA Tour, por lo que fue una representación muy adecuada por parte de los dos deportistas.

Así concluyeron los golfistas nacionales el Mexico Open at Vidanta

Raúl Pereda en el Mexico Open at Vidanta

Raúl Pereda logró meterse entre los mejores del mundo. Superó el corte mostrando un rendimiento consistente; pudo haber finalizado más arriba en la clasificación, pero muchos errores sobre el final de las últimas rondas le costó pelear entre los 5 mejores del Mexico Open at Vidanta. Aún así, su performance fue brillante, luchó palmo a palmo con los mejores y logró finalizar el torneo con -3 por debajo del par. En su presentación final no estuvo muy acertado, con tarjeta de 76 golpes y 5 por arriba del par.

Sebastián Vázquez en el Mexico Open at Vidanta

Por su parte Sebastián Vázquez también mostró un rendimiento interesante a lo largo de todo el Mexico Open at Vidanta, pudo superar el corte en un event del PGA Tour, y aunque en la Ronda Final culminó con 73 golpes y 2 por arriba del par; en el acumulado general registró -4 golpes bajo par.

Dentro de la búsqueda de lograr mejore resultados, Benjamín Salinas buscará incursionar con el torneo femenino de las mejores golfistas del mundo en el Mexico Open at Vidanta en la futuras ediciones; un proyecto que espera concretar en un mediano y largo plazo para contar con uno de los eventos más importantes en el mundo.