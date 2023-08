Oficial: Mexico Open At Vidanta se jugará el mes de febrero de 2024

Del 22 al 25 de Febrero regresa la belleza del Mexico Open At Vidanta. Una nueva fecha para disfrutar de toda la experiencia de un evento inolvidable del PGA TOUR.

Getty Images PUERTO VALLARTA, MEXICO - MAY 01: Detailed view of the Mexico Open at Vidanta Championship trophy during the third round of the Mexico Open at Vidanta on April 30, 2022 in Puerto Vallarta, Jalisco. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Un evento que reparte 7,7 millones de dólares en premios y 500 puntos de la FedEx Cup para el ganador. Una cita en la que los 144 participantes pelearán por una victoria con importantes recompensas. Además de escalar considerablemente en la clasificación general del circuito y sumar valiosos puntos para el ranking mundial de golf.

El PGA Tour mantiene en el campo de golf de Puerto Vallarta en México una fecha en su agenda hasta el 2024. La derrama económica estimada para el torneo del PGA Tour celebrado en Vallarta fue de 3,000 millones de pesos, comparado con los 2,000 millones recaudados cuando Grupo Salinas realizó el evento por última vez en los campos de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Así se vivió el Mexico Open at Vidanta 2023

La última edición del Mexico Open at Vidanta contó con la participación de mucho talento nacional que busca abrirse paso en el PGA; Omar Morales y José Cristóbal Islas representaron de buena manera el Value Next Generation con el talento que poseen; al final, en la Segunda Ronda, dos golfistas mexicanos lograron superar el corte. Raúl Pereda, quien se mantuvo todo el torneo entre los mejores del mundo a lo largo de las primeras fases; y Sebastián Vázquez, quien también superó el corte del evento de la PGA Tour, por lo que fue una representación muy adecuada por parte de los dos deportistas.

Dentro de la búsqueda de lograr mejore resultados, Benjamín Salinas buscará incursionar con el torneo femenino de las mejores golfistas del mundo en el Mexico Open at Vidanta en la futuras ediciones; un proyecto que espera concretar en un mediano y largo plazo para contar con uno de los eventos más importantes en el mundo.