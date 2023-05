Mexico Open at Vidanta 2023: Resultados tercera ronda del torneo

Tony Finau defendió su liderato a capa y espada tras la superlativa presentación de Jon Rahm en la Ronda 3; por su parte los mexicanos nuevamente volvieron a mostrar la calidad que hay plasmado en las ronda anteriores y se mantienen los dos por debajo del par y con buen ritmo de competencia, principalmente Raúl Pereda, quien junto con el argentino Emilianno Grillo siguen siendo los latinos con mejor puntuación en el Mexico Open at Vidanta 2023.

Jon Rahm se va tranquilo a pesar de no haber tenido la Ronda que esperaba

Tony Finau y Jon Rahm: espectacular duelo en el Mexico Open at Vidanta

Jon Rahm salió a ‘devorar’ de manera literal la tercera ronda del Mexico Open at Vidanta 2023; el León de Barrika reistró una tarjeta de 61 y -10 golpes bajo par, mostrando su mejor golf en todo el torneo. Además logró un récord de campo al obtener esos números. En la clasificación general mantiene un duelo directo con Tony Finau y Akshay Bhatia para llevarse el título en el abierto de Vallarta.

“Lo atribuyo a todo (el récord de campo), es un campo que beneficia a los pegadores largos; y sobre todoa los que en la parte del juego que digamos que mejor se les de Tee a Green. Se tienen muchas opciones, varios pares 4 que no son muy largos, si lo juntas con una buena semana te da esto como resultado. Mañana a seguir jugando como he hecho hasta ahora”, dijo Jon Rahm en entrevista para Azteca Deportes en el Mexico Open at Vidanta 2023.

Actividad de los mexicanos

Raúl Pereda se mantiene con -8 golpes bajo par en el Mexico Open at Vidanta 2023; sigue mostrando un rendimiento importante ante los mejores del torneo y le veremos en su mejor versión para la Ronda Final; por su parte Sebastián vázquez también tuvo una jornada muy interesante, tuvo una tarjeta de 67 y -4 golpes bajo par. Muy respetables números.