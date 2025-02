Las celebridades que estarán en el PRO-AM del Mexico Open at VidantaWorld

El Mexico Open At VidantaWorld ha preparado varias actividades previo al arranque de su cuarta edición. Hemos sido testigos de experiencias como un nuevo capítulo de las clínicas de First Tee, el programa impulsado por Grupo Salinas.

Además, seremos testigos del PRO-AM, evento que tendrá a distintas personalidades presentes: Luis Garcia, Adrián González"Titan”, Shane Victorino, Casper Ruud, Dante Hall y Jamaal Charles. Cabe destacar que, el Mexico Open at VidantaWorld es uno de seis abiertos nacionales que ofrecen puntos FedExCup. Los otros son el Puerto Rico Open, el RBC Canadian Open, el U.S. Open, el Genesis Scottish Open y The Open Championship.

Esta edición contará con la participación de grandes nombres

Hay 14 jugadores en el field de este año han competido en cada edición del Mexico Open at VidantaWorld desde que el torneo se sumó al calendario del PGA TOUR en 2022. Entre ellos figura el mexicano Álvaro Ortiz, quien el año pasado fue uno de cuatro jugadores empatados en el liderato a la mitad del torneo. Ortiz finalizó empatado en el puesto 13 para el que ha sido el mejor resultado de su carrera en el PGA TOUR.

Luego de siete eventos de la temporada 2025 del PGA TOUR, hay siete países representados entre los ganadores. Se trata de la mayor racha de ganadores de diferentes países en la historia del PGA TOUR.

Del Mexico Open, a las grandes ligas

El ganador del Mexico Open at VidantaWorld ganará un lugar en los cinco Signature Events que quedan por jugar esta temporada. En caso de no ser miembro del PGA TOUR, deberá aceptar la membresía tras la victoria.

El Mexico Open at VidantaWorld es la primera oportunidad de los jugadores para ganar puntos de la FedExCup para el Aon Swing 5 con miras al Arnold Palmer Invitational. Los cinco jugadores, que no estén exentos de alguna otra manera, que ganen más puntos de la FedExCup en el Mexico Open at VidantaWorld y la semana próxima en el Cognizant Classic in The Palm Beaches se clasificarán al Arnold Palmer Invitational.

