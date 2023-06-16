México vence a Francia y avanza a la Final del Torneo Maurice Revello

La categoría Sub-23 de la Selección Mexicana ha avanzado a la Gran Final del Torneo Maurice Revello. Dirigidos por Raúl Chabrand, el conjunto azteca ha dejado en el camino a Francia, favorita por ser local en la competencia que se disputa en Toulon y con ello, México ha alcanzado su segunda Final en dicho certamen.

En un encuentro que se tuvo que definir desde la instancia de penales, México pudo acceder a la siguiente ronda del campeonato tras vencer a Francia por marcador de 4-3. Durante el tiempo regular, la escuadra nacional no pudo romper el empate de 2-2 ante 'Les Bleus'. Durante los 90 minutos, Ángel Robles puso el 1-0 en la pizarra al minuto 31, ventaja que México no pudo mantener ya que Eliesse Ben Seghir hizo el 1-1 al 39'.

Para la parte complementaria, la Selección Mexicana volvería a ponerse arriba. Por conducto de Uziel Martínez, el cuadro comandado por Chabrand puso el 2-1 en el Stade Marcel Roustan al 47' y finalmente, Mathys Tel colocaría el 2-2 al 53'.

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México se impuso desde la instancia de penales

En la instancia de penales, Luca Martínez, Ramón Juárez del Castillo, Uriel Martínez y Jonathan Alexánder Pérez marcaron para darle el pase a México. Durante la ronda, Marcelo Flores erró el cuarto disparo de la Selección Mexicana Sub-23, no obstante, Jérémy Jacquet y Andréa Dacourt fallaron por parte de Francia.

El partido de la Gran Final del Torneo Maurice Revello, lo va a disputar México ante Panamá el 18 de junio en punto de las 10:00 horas, tiempo de la CDMX. Para acceder al partido por el campeonato, el conjunto centroamericano tuvo que vencer a Australia, escuadra que se va a medir a Francia en el juego por el tercer puesto.

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