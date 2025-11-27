deportes
¡ÚLTIMA HORA! Portugal es campeón del mundo tras vencer a Austria en el Mundial Sub 17

Portugal y Austria llegaron a la GRAN FINAL y los lusos dieron cuenta en noventa minutos apenas con un gol de diferencia; faltaron goles y emociones en la cancha.

portugal austria final
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Portugal es campeón de mundo en la cateogoría Sub 17, venciendo en noventa minutos al conjunto de Austria. Con un solitario tanto de Anisio Cabral al 32', los lusos lograron el gol de la ventaja y con el que se coronaron campeones del mundo.

Aunque Austria se esforzó en el complemento, fue imposible empatar y darle vuelta al marcador en ese importante encuentro.

La gran Final del Mundial Sub 17 organizada por la FIFA en Qatar, se celebra HOY 27 de noviembre entre las poderosas selecciones de Portugal y Austria, las cuales han hecho un gran torneo ganándose un lugar en este partido que comenzará a las 10:00 am en el tiempo del centro de México.

Portugal fue dejando selecciones a su paso, entre ellas al equipo mexicano que no pudo detener esa maquinaría que más allá de ganar el Mundial Sub 17, muestra una gran base para el futuro próximo en Selección Mayor. Los lusos vencieron por Goliza de 5-0 a México.

Pero en la antesala de la Final, Portugal derrotó a Brasil en un duelo muy competido que se fue hasta penales en donde los sudamericanos perdieron el pasado lunes.

Austria por su parte, tal vez una selección que no suele dar de qué hablar en estas instancias, ha mostrado ser un equipo sólido y sacó la victoria ante Italia en las Semifinales por marcador de 2-0 ganando sin problema su lugar en la Final de esta Copa del Mundo.

La Final se celebrará en el Estadio Internacional Jalifa, de Qatar, donde hace tres años se jugaron duelos en la Final del Mundial 2022.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

