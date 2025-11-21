En Argentina lo ignoraron, pero en México jugó apenas un par de minutos y demostró ser la revelación del Play-In

Los Xolos de Tijuana remontaron el partido de Play-In ante Juárez , se impusieron 3-1 y se metieron directo en los cuartos de final del Apertura 2025. Entre los muchos héroes que tuvo esta gran clasificación para los aficionados, apareció uno que muy pocos esperaban: Ezequiel Bullaude.

El mediocampista argentino de 25 años apenas tuvo participación en la Fase Regular y, según datos de Transfermarkt, disputó únicamente el 10% de los minutos de su equipo (distribuidos en seis juegos). Por eso, fue sorpresivo ver que tuvo un impacto directo en la victoria de los Rojinegros en el Play-In.

Instagram Ezequiel Bullaude / @ezebullaude

Bullaude ingresó en lugar de Kevin Castañeda Vargas a los 90 minutos de juego y con la historia 2-1. Mientras los Xolos contaban los segundos para que se acabara la historia y los Bravos soñaban con un milagro casi imposible, fue el exjugador de Boca Juniors el encargado de sentenciar el partido.

TE PUEDE INTERESAR:



Apenas unos instantes después de entrar al terreno de juego, Bullaude se metió en el área y conectó con un centro bajo desde la izquierda para superar a Sebastián Jurado. De esta forma, Tijuana pasó a los cuartos de final y será rival de Tigres. Por su parte, Juárez tendrá una chance más ante Pachuca.

La carrera de Bullaude antes de sentenciar la clasificación de los Xolos en el Play-In

Ezequiel Bullaude comenzó su carrera en Godoy Cruz de Argentina y rápidamente llamó la atención en el fútbol de su país, lo que hizo que el Feyenoord apostara por él. Para asegurarse de que tuviera minutos, el equipo neerlandés lo cedió un año a Boca Juniors, pero desafortunadamente no fue lo que se esperaba.

En Boca jugó solamente 20 partidos y pudo marcar un gol, por lo que volvió a Países Bajos para ser cedido al Fortuna Sittard, donde mejoró sus cifras y registró ocho gritos en 30 cotejos. A mediados de este año llegó a los Xolos, sin imaginar que quedaría marcado por su gol en el Play-In.