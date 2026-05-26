México vs Australia EN VIVO y GRATIS, partido de preparación desde el Rose Bowl en Estados Unidos
Disfruta completamente en vivo y gratis el partido entre México y Australia desde el mítico Rose Bowl de Pasadena, California en Estados Unidos
Disfruta completamente EN VIVO y GRATIS el partido entre México vs Australia que sirve como duelo de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Estadio Rose Bowl en Pasadena, California.
No te pierdas el encuentro este sábado 30 de mayo en punto de las 7:50 pm tiempo del centro de México a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.