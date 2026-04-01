México 1-0 Bélgica: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado del miércoles 31 de marzo, partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, marcador en línea, online y por internet

Este martes 31 de marzo del 2026, se enfrentan México vs Bélgica en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Soldier Field. El encuentro es amistoso y de preparación para los dos equipos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Alineación de México vs Bélgica

ALINEACIÓN DE MÉXICO

Portero: Rangel

Defensas: Sánchez, Montes, Vásquez y Gallardo

Mediocampistas: Lira, Fidalgo, Orbelín y Brian Rodríguez

Delanteros: Quiñones y Jiménez

Alineación de Bélgica

Portero: Sels

Defensas: Castagne, De Winter, Ngoy y De Cuyper

Mediocampistas: Witsel, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio y Godts

Delanteros: Openda

Previa de México y Bélgica

México llega de empatar 0-0 ante Portugal en el Estadio Ciudad de México. La Selección Mexicana dio un partido con mucha exigencia fisica y evitó que una selección candidata al título se sintiera comoda en el terreno de juego.

Por otra parte, Bélgica llega de vencer 5-2 a Estados Unidos, mostrando su poderio y que a pesar de ser juegos amisotsos, va a querer mostrar su calidad de cara al arco.