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México vs Bélgica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del México vs Bélgica del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México vs Bélgica EN VIVO

Escrito por: Iván Vilchis

Este martes 31 de marzo del 2026, se enfrentan México vs Bélgica en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Soldier Field.El encuentro es amistoso y de preparación para los dos equipos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Así llegan México y Bélgica

México llega de empatar 0-0 ante Portugal en el Estadio Ciudad de México. La Selección Mexicana dio un partido con mucha exigencia fisica y evitó que una selección candidata al título se sintiera comoda en el terreno de juego.

Por otra parte, Bélgica llega de vencer 5-2 a Estados Unidos, mostrando su poderio y que a pesar de ser juegos amisotsos, va a querer mostrar su calidad de cara al arco.

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