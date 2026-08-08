México vence a Canadá y avanza a la final del Premundial Sub-20: resumen, goles y mejores jugadas

La Selección Sub-20 de México derrotó 2-1 a Canadá en las semifinales del Premundial de Concacaf de la categoría y con eso ganó un boleto tanto a la final del torneo como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los goles del combinado azteca fueron conseguidos por Cristobal Alfaro y Hugo Camberos.

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Con este resultado, el equipo dirigido por Alex Diego enfrentará a Estados Unidos en la final del torneo Sub-20 de la región. Dicho encuentro se disputará el 9 de agosto en el Estadio Banorte. El partido está programado para arrancar a las 5:00 p.m., tiempo del centro de México.

Canadá tuvo la ventaja sobre México y la dejó ir

Nada más arrancar el juego, Canadá tuvo que gastar uno de sus cambios. Antone Bossenberry sintió molestias desde el primer minuto y tuvo que salir al 3’. En su lugar entró Liam Mackenzie, quien no pudo terminar el encuentro porque fue expulsado en la parte complementaria.

Owen Graham-Roache puso a soñar a Canadá al 9’ al abrir el mercador con un golazo luego de que se le anuló un tanto al conjunto canadiense. El delantero del CF Montréal le pegó al balón de volea desde fuera del área y Cristo Navarrette no pudo hacer nada para atajar el disparo. El portero mexicano tuvo que abandonar el campo por lesión unos minutos después y Artemio Olvera lo reemplazó en la meta.

México le da la vuelta a Canadá

Alex Diego modificó su alineación en el entretiempo con las incorporaciones de Diego Ramírez y Cristobal Alfaro. Los cambios tuvieron impacto inmediato porque Alfaro marcó el gol del empate al 49’ al aprovechar una serie de rebotes dentro del área.

Después, el conjunto canadiense se quedó con 10 hombres. Liam Mackenzie le dio un manotazo en el rostro a un jugador mexicano y se fue expulsado por doble tarjeta amarilla. A partir de ahí, el equipo dirigido por Jesse Marsch perdió el rumbo.

Pasada la media hora de la parte complementaria, Santiago Sandoval fue derribado dentro del área canadiense por Max Vogele y el árbitro sancionó la pena máxima. Hugo Camberos tomó el balón y cobró con precisión para darle la vuelta al marcador al 78’.

Cuando México lo necesita, Camberos responde 🌟 pic.twitter.com/fYAEipKWGf — Concacaf (@Concacaf) August 8, 2026

México mantuvo la posesión durante el resto del partido y estuvo cerca de marcar el tercer gol en repetidas ocasiones. Sin embargo, la suerte y las atajadas oportunas de Nathaniel Abrahama evitaron que los aztecas anotaran más goles.

MX vs Canadá

¿A qué hora empieza el México vs Canadá, semifinal del del Premundial Sub20 de la Concacaf?

El partido entre México y Canadá, correspondiente a las semifinales del Premundial Sub-20 de la Concacaf, está programado para arrancar a las 8:00 p.m. El ganador del encuentro mantendrá vivo el sueño de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Dónde se juega el México vs Canadá, semifinal del del Premundial Sub20 de la Concacaf?

México y Canadá se verán las caras en una sede distinta a la que ha realizado las primeras fases del torneo. Durante la ronda de grupos y los cuartos de final, los encuentros fueron disputados en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla y para las semifinales y la final se jugarán en el Estadio Banorte, el único inmueble que ha sido parte de una inauguración de una Copa Mundial de la FIFA en tres ediciones distintas.