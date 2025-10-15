deportes
México vs Ecuador: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, HOY martes 14 de octubre; marcador online

Ve EN VIVO el partido de México ante Ecuador a las 20:23 horas, juego amistoso en el Estadio Akron de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo de 2026

Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Te puede interesar: México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana encara otra prueba rumbo al Mundial 2026. Dirigidos por Javier Aguirre, el conjunto nacional encara el partido en el Estadio Akron luego de la derrota ante Colombia. Por su parte y comandados por Sebastián Beccacece, Ecuador viene de empatar ante Estados Unidos, ligando 12 partidos sin conocer la derrota de cara a la Copa del Mundo.

“Todo el país se vuelca con el resultado de la Selección Mexicana y este es el mejor escenario para venir y presentarse, es parte de un proceso que yo pedí para el Mundial. Me gusta mucho enfrentarme a Ecuador, son encuentros muy igualados, muy parejos”, dijo el ‘Vasco’ Aguirre en conferencia de presa previo al compromiso en Guadalajara.

Te puede interesar: OFICIAL: Definidas las SEMIFINALES del Mundial Sub-20

Selección Mexicana
