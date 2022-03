“EU atraviesa un buen momento, pero no por eso es mejor”: Israel Castro

Cero y van tres. México ha perdido un triplete de partidos de manera consecutiva ante su gran rival de la Concacaf, Estados Unidos. 270 minutos en los que el combinado de las barras y las estrellas se ha regodeado ante un proceso grisáceo de la Selección Azteca .

Muy pocas veces en la historia del futbol Estados Unidos ha mostrado esta superioridad, hoy acompañada de un crecimiento fugaz de la MLS, la liga de ese país. Esto, sin embargo, no preocupa a Israel Castro (Ciudad de México, 1980), ex mediocampista seleccionado nacional, quien considera que México atraviesa un sendero nublado, pero nada para alarmarse.

“Sigo creyendo que esto es de momentos, porque unos años atrás Estados Unidos no estaba tan bien, estaba en una transición de jugadores, cambio de entrenador, y si nos vamos un poco más atrás tuvo también una época dorada, entonces yo no soy de la idea de que ya porque subió es el mejor, ni cuando baje será el peor. Yo creo que son momentos y en esta ocasión Estados Unidos tiene uno bueno”, dijo en exclusiva para Azteca Deportes.

Israel Castro pide proyectos de largo plazo

No obstante, parece que esto va más allá de un momento futbolístico. La lista de jugadores estadounidenses que militan en las principales ligas europeas ha crecido hasta llegar a casi seis decenas, es decir, cerca de 40 jugadores más que los que México puede presumir.

“Sí creo que en general el futbol de Estados Unidos está creciendo en todos los sentidos, tanto en el tema económico como en el deportivo, ellos plantean proyectos a largo plazo y luego eso beneficia”, reconoce el nacido futbolísticamente en la cantera de los Pumas.

La continuidad en las formas de trabajo es lo que ha enriquecido al futbol del histórico rival de México. En los últimos años, tanto a nivel de clubes como a nivel internacional, los estadounidenses han reducido esa brecha que antes parecía inalcanzable.

“Yo soy de la idea de que apostemos por proyectos a largo plazo, seguramente hay un proyecto, y habrá que ver qué se valoró, qué se analizó, si ha dado frutos, a qué plazo están esperando resultados, y en caso de que no se logren será bueno revisarlo”, delcaró.

El potencial de la Selección Azteca

Como si del inicio del proceso se tratara, Israel Castro aún está esperando que la Selección Azteca alcance lo más alto de su techo. “La generación es muy buena”, opina el capitalino, pero después de exactamente tres años de la llegada de Gerardo Martino como técnico nacional y a 240 días de Qatar 2022, el equipo genera más dudas que certezas.

“Me agrada la combinación que hay de jugadores, hay tanto jóvenes y otros con buena experiencia, pero la verdad no podría hablar de mejor o peor (con respecto a procesos anteriores), son diferentes circunstancias, generaciones, y considero que esta es muy buena, tiene cosas positivas, pero algo está faltando porque no están reflejando todo lo que se le podría sacar de jugo a esta selección”, admite el ex cruzazulino.

Para Castro, la mayor fortaleza del México que dirige el ‘Tata’ Martino es el desparpajo que presumen sus jugadores de ataque.

“Veo gente muy atrevida, jugadores descarados, ese jugador que encara, que intenta, y luego esta combinación entre juventud y experiencia yo creo que ahora es muy interesante, es un equipo equilibrado y veo jóvenes que pueden resultar muy positivos”.