Estados Unidos entrena en el Estadio Azteca con otra baja sensible

El mismo día que aterrizó en la Ciudad de México, la Selección de Estados Unidos tuvo una sesión de entrenamiento para reconocer la cancha del Estadio Azteca, previo a enfrentar al combinado mexicano en la duodécima fecha del Octagonal de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El equipo de las barras y las estrellas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la CDMX alrededor de las 11:15 de la mañana; de inmediato, fue trasladado a un hotel ubicado en el centro de la capital, donde se concentra previo al denominado ‘Clásico’ de la región. Ahí comieron y descansaron un par de horas, antes de realizar una visita al Coloso de Santa Úrsula.

Alrededor de las 17:50, los futbolistas saltaron al césped para comenzar la práctica, misma que constó de un trote leve y pequeñas dinámicas con balón. Solo faltó un integrante: el lateral izquierdo, Reggie Cannon.

Antes de que culminara el entrenamiento, la cuenta de Twitter de la selección estadounidense sirvió como medio para dar a conocer que el zaguero se ausentó por precaución, luego de una prueba de Covid no concluyente. Debido a esto, luce casi imposible que el jugador del Boavista de la Primeira Liga tenga actividad frente a la Selección Azteca, aunque su baja definitiva no ha sido confirmada.

En caso de no jugar, Cannon se uniría a la extensa lista de (cinco) bajas que tienen los comandados por Gregg Berhalter. quien no se fía y recuerda que, a muchos de sus antecesores, no les fue bien en la casa de la Selección Azteca.

“Cuando ves a nuestro equipo y esas tres victorias, ves crecimiento en cada uno de esos juegos. Antes del último en la eliminatoria, los chicos estaban muy confiados, así que podemos tener cierta confianza, pero no podemos bajar la guardia, nuestro récord aquí es horroroso, lo sabemos. Las probabilidades están en nuestra contra para sacar algo de este partido”, admitió el estratega, en conferencia virtual.