México vs Ghana EN VIVO y GRATIS, partido de preparación desde Puebla

¡Platillo de lujo! No te pierdas el partido de preparación entre México y Ghana previo a la justa veraniega desde el histórico Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

No te pierdas este encuentro a través de televisión abierta en Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Disfruta este encuentro en donde el entrenador Javier “Vasco” Aguirre seguirá probando a cada uno de sus jugadores y a los nuevos convocados a la concentración de la Selección Mexicana.