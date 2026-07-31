México 1-0 Guatemala: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del jueves 30 de julio, partido del premundial sub20 y rumbo a los Juegos Olímpicos de LA 2028; marcador por internet, en línea y en directo

La Selección Mexicana Sub 20 tiene este jueves 30 de julio un desafío cuando se mida antre Guatemala en actividad del Grupo B del torneo preolímpico que se disputa en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, partido en el que busca cerrar con paso perfecto su fase de grupos y pensando en obtener un boleto vacante a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

México suma par de contundentes victorias en el torneo, pero ahora ante los guatemaltecos buscarán seguir puliedo sus argumentos en la cancha en cotejo que arranca EN VIVO desde las 7:00 PM tiempo del Centro de México.

Selección Mexicana Sub 20, enfrenta a Guatemala con una baja sensible

La Selección Mexicana Sub 20, tras el partido en contra de Costa Rica, perdió al 10 Santiago Sandoval, por la fractura de un dedo de su mano derecha, por lo que rompió la concentración para reportar con Chivas y atender el procedimiento médico dictaminado que era una operación de urgencia.

La Selección Mexicana así tendrá que plantear algo distinto con la ausencia de Santiago Sandoval quien en los dos partidos anteriores había sido de los jugadores más inquietos y peligrosos.

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Se juega el tercer partido del Campeonato Sub-20 de Concacaf ante Guatemala. 🫡



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