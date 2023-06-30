Alineaciones confirmadas México vs Haití | Copa Oro 2023
Alineaciones confirmadas; todo listo para el segundo partido de la Selección Azteca, no te pierdas el México vs Haití por las pantallas de Azteca Deportes
Por el liderato del Grupo B. Este jueves 29 de junio no te pierdas el México vs Haití por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con los mejores narradores del mundio mundial, y nuestro insider, David Medrano, desde el State Farm, casa de los Cardinals de Arizona, en Phoenix.
Este encuentro definirá al líder del Secto B de la Copa Oro 2023, luego de que ambas escuadras ganaran en su primer partido del certamen. El conjunto de Jaime Lozano derrotó 4-0 a Honduras, mientras que caribeños vinieron de atrás para vencer 2-1 a Qatar, selección invitada.
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Alineaciones confirmadas México vs Haití | Copa Oro 2023
México
Portero: Guillermo Ochoca
Defensas: Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo
Medios: Luis Romos, Erick Sánchez, Luis Chávez
Delanteros: Uriel Antuna, Henry Martín y Orbelín Pineda
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Haití
Portero: Alexandre Pierre
Defensas: Carlens Arcus, Ricardo Ade, Garven-michee Metusala, Alex Christian
Medios: Wilde-donald Guerrier, Danley Jean, Carl Sainte
Delanteros: Duckers Nazon, Fabrice Picault y Frantzdy Pierrot