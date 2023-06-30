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Fútbol

Alineaciones confirmadas México vs Haití | Copa Oro 2023

Alineaciones confirmadas; todo listo para el segundo partido de la Selección Azteca, no te pierdas el México vs Haití por las pantallas de Azteca Deportes

Selección Mexicana en la Copa Oro 2023

Escrito por: Omar Moro

Por el liderato del Grupo B. Este jueves 29 de junio no te pierdas el México vs Haití por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con los mejores narradores del mundio mundial, y nuestro insider, David Medrano, desde el State Farm, casa de los Cardinals de Arizona, en Phoenix.

Este encuentro definirá al líder del Secto B de la Copa Oro 2023, luego de que ambas escuadras ganaran en su primer partido del certamen. El conjunto de Jaime Lozano derrotó 4-0 a Honduras, mientras que caribeños vinieron de atrás para vencer 2-1 a Qatar, selección invitada.

VE MÉXICO VS HAITÍ EN VIVO AQUÍ

El portero Guillermo Ochoa responde 10 preguntas rápidas

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Alineaciones confirmadas México vs Haití | Copa Oro 2023

México

Portero: Guillermo Ochoca
Defensas: Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo
Medios: Luis Romos, Erick Sánchez, Luis Chávez
Delanteros: Uriel Antuna, Henry Martín y Orbelín Pineda

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Haití

Portero: Alexandre Pierre
Defensas: Carlens Arcus, Ricardo Ade, Garven-michee Metusala, Alex Christian
Medios: Wilde-donald Guerrier, Danley Jean, Carl Sainte
Delanteros: Duckers Nazon, Fabrice Picault y Frantzdy Pierrot

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