Por el liderato del Grupo B. Este jueves 29 de junio no te pierdas el México vs Haití por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con los mejores narradores del mundio mundial, y nuestro insider, David Medrano, desde el State Farm, casa de los Cardinals de Arizona, en Phoenix.

Este encuentro definirá al líder del Secto B de la Copa Oro 2023, luego de que ambas escuadras ganaran en su primer partido del certamen. El conjunto de Jaime Lozano derrotó 4-0 a Honduras, mientras que caribeños vinieron de atrás para vencer 2-1 a Qatar, selección invitada.

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El portero Guillermo Ochoa responde 10 preguntas rápidas

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Alineaciones confirmadas México vs Haití | Copa Oro 2023

México

Portero: Guillermo Ochoca

Defensas: Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo

Medios: Luis Romos, Erick Sánchez, Luis Chávez

Delanteros: Uriel Antuna, Henry Martín y Orbelín Pineda

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Haití

Portero: Alexandre Pierre

Defensas: Carlens Arcus, Ricardo Ade, Garven-michee Metusala, Alex Christian

Medios: Wilde-donald Guerrier, Danley Jean, Carl Sainte

Delanteros: Duckers Nazon, Fabrice Picault y Frantzdy Pierrot

