México vs Islandia: Alineaciones del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Corregidora será testigo de uno de los últimos compromisos de la Selección Mexicana de Futbol antes de que encare la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto mexicano se verá las caras con su similar de Islandia en un duelo, en el que Javier Aguirre únicamente pudo convocar a futbolistas de la liga local al no ser Fecha FIFA. Por ello, varios jugadores se jugarán su carta final en busca de llenarle el ojo al 'Vasco' y estar en la lista final del director técnico nacional.

Te podría interesar: México vs Islandia: dónde ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión del partido amistoso de la Selección Mexicana hoy 25 de febrero 2026

Para este cotejo ante el cuadro europeo, Aguirre se decidió por Raúl Rangel en el arco mexicano. El guardameta de las Chivas del Guadalajara buscará ser el titular de la Selección Nacional en el partido contra Sudáfrica, aunque, Luis Ángel Malagón del Club América, Carlos Acevedo de Santos Laguna y un lejano Guillermo Ochoa aparetarán en busca de la titularidad. Por otro lado, Armando González repetirá como delantero centro y tratará de tener buenas sensaciones en una posición en la que resaltan nombres como Raúl Alonso Jiménez y Santiago Gimenez.

Alineación de México

Portero: José Raúl Rangel

Defensas: Richard Ledezma, Israel Reyes, Everardo López y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Efraín Álvarez y Marcel Ruiz

Delanteros: Armando González, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez

Alineación de Islandia

Portero: Anton Ari Einarsson

Defensas: Karl Fridleifur Gunnarsson, Hans Viktor Gudmundsson, Gudmundur Kristjánsson y Haukur Andri Haraldsson

Mediocampistas: Birnir Snaer Ingason, Baldur Kári Helgason, Daníel Hafsteinsson y Helgi Guðjónsson

Delanteros: Valdimar Thór Ingimundarson y Emil Atlason

Cabe recordar que, este compromiso lo podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este miércoles 25 de febrero en punto de las 7:50 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva en el país.