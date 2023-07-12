La posible alineación de México para enfrentar a Jamaica | Semifinales Copa Oro 2023

Este miércoles 12 de junio se disputarán las semifinales de la Copa Oro 2023: México vs Jamaica y Estados Unidos vs Panamá serán los duelos en busca de la clasificación a la gran final del certamen; previo al compromiso de la Selección Mexicana, Jaime Lozano mantiene dudas para la alineación que presentará ante el conjunto caribeño en busca de la clasificación al juego por el título.

Tras vencer a Costa Rica, la Selección Mexicana se ganó su clasificación a la final de la Copa Oro 2023, donde buscará coronarse por primera vez desde la edición 2019 cuando venció, por la mínima diferencia, con gol de Jonathan Dos Santos, a Estados Unidos en la gran final.

Lesión de Edson Álvarez en el México vs Costa Rica de la Copa Oro

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México vs Jamaica: posible alineación | Semifinales Copa Oro 2023

De acuerdo con el reporte de David Medrano y Omar Villarreal, enviados especiales de TV Azteca Deportes a la Copa Oro 2023, la duda principal de Jaime Lozano, en la alineación para el duelo ante Jamaica, es Edson Álvarez, quien sufrió una lesión en el juego de cuartos de final ante Costa Rica; en caso de que se confirme la ausencia del aún futbolista del Ajax, el combinado tricolor saldría de la siguiente manera a la cancha del Estadio Allegiant:

Portero

Guillermo Ochoa

Defensas

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mediocampistas

Luis Romo

Orbelín Pineda

Luis Chávez

Delanteros

Uriel Antuna

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

Henry Martín

¿Cuándo y dónde ver la semifinal México vs Jamaica de la Copa Oro 2023?

Este miércoles 12 de junio, en punto de las 20:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, empezará a rodar el balón en el Estadio Allegiant, casa de Las Vegas Raiders, equipo de la NFL, para la semifinal de la Copa Oro 2023: México vs Jamaica.

El duelo estará disponible a través de la señal de Azteca 7, con la narración inigualable de Christian Martinoli, los comentarios de Luis García, Jorge Campos, David Medrano y el resto de equipo de Fut Azteca; además, el duelo estará disponible a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web www.tvazteca.com/aztecadeportes/ y la aplicación oficial.

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