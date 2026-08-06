México vs Panamá: ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 5 de agosto, partido de cuartos de final del premundial Sub20 de la Concacaf y rumbo a los Juegos Olímpicos de LA 2028: marcador online

MX vs PNM

¿A qué hora se jugará el México vs Panamá, partido de cuartos de final del premundial Sub20 de la Concacaf?

El partido entre México y Panamá, correspondiente a la fase de cuartos de final del del premundial Sub20 de la Concacaf y rumbo a los Juegos Olímpicos de LA 2028, está programado para comenzar a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.

¿Dónde se jugará el México vs Panamá, partido de cuartos de final del premundial Sub20 de la Concacaf?

El Estadio Cuauhtémoc, la casa del Club Puebla de la Liga BBVA MX, ha sido el escenario de todo el premundial Sub-20 de la Concacaf. En este inmueble, con capacidad para más de 50 mil aficionados, ha hospedado todos los partidos de la competencia regional y el compromiso entre México y Panamá no será la excepción.

