México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025

Disfruta completamente en vivo y gratis el partido entre la Selección Azteca y los Albirrojos este martes 18 de noviembre de 2025 desde el Alamodome de Houston

Eduardo Camarena
Mundial México 2026
¡Platillo de lujo! Disfruta completamente en vivo y gratis el partido entre México vs Paraguay correspondiente a la fecha FIFA de noviembre y que sirve de preparación de cara al Mundial 2026 que se disputará en territorio mexicano, Canadá y Estados Unidos.

La Selección Azteca viene de empatar ante un combinado poderoso como es el de Uruguay en el Estadio Corona de Torreón, mientras que los paraguayos, también clasificados a la justa mundialista, cayeron 2-1 ante las Barras y las Estrellas.

La cita para ver GRATIS y EN VIVO el partido entre México y Paraguay es este martes 18 de noviembre en punto de las 7:20 pm tiempo del centro de México.

Selección Mexicana
