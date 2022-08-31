México 0-1 Paraguay | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

La Selección Mexicana de futbol arrancó su preparación de cara al arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el escenario fue la ciudad de Atlanta, sin embargo cayó ante su similar de Paraguaym gracias a un gol de Derlis González, el cuadro azteca dominó la gran parte del partido, pero el gol no llegó para la escuadrada comandada por el argentino Gerardo Martino.

“Hoy tenemos un 40-50 % de los que podrían ir a la Copa del Mundo y me quedo tranquilo porque los vi bien, están listos para el Mundial”, declaró el “Tata” Martino en conferencia de prensa luego de la derrota ante el cuadro de Guillermo Barros Schelotto.

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Próximo partido de la Selección Mexicana

A falta de anuncio oficial, el conjunto azteca se medirá ante Irak en fecha por confirmar, además de dicha selección, el combinado tricolor se medirá a Perú y a Colombia.

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