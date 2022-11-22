México vs Polonia: ¿Quién tiene más probabilidad de ganar?

Este martes 22 de noviembre, la Selección de México jugará ante Polonia en la Copa del Mundo de Qatar 2022, a priori, es un partido muy parejo. El encuentro se jugará en el Estadio 974 a las 10:00 am (horario del centro de México) y es sumamente importante empezar el Mundial con una victoria.

México y Polonia se han enfrentado en nueve ocasiones, todos sus duelos han sido amistosos menos uno, en la justa mundialista de Argentina 1978. En su historial, la balanza se decanta a favor del cuadro europeo.

El conjunto Azteca ha sido superado en cuatro ocasiones, sin embargo, no conoce la derrota ante su similar de Polonia desde 1993. Ha ganado tres duelos, incluyendo el más reciente y dos veces han empatado.

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Todos los partidos de México vs Polonia

2017: Polonia 0-1 México (amistoso)

2011: Polonia 1-1 México (amistoso)

2005: México 1-1 Polonia (amistoso)

1993: México 0-1 Polonia (amistoso)

1989: México 3-1 Polonia (amistoso)

1985: México 5-0 Polonia (amistoso)

1978: Polonia 3-1 México (Mundial de Argentina 1978)

1973: México 1-2 Polonia (amistoso)

1973: Polonia 1-0 México (amistoso)

|Mexsport



Su último enfrentamiento fue el 13 de noviembre del 2017 en el Stadio Energa Gdánsk en Polonia. En aquél entonces, el timonel de la Selección Mexicana era Juan Carlos Osorio y consiguió llevarse el partido por 1-0.

Probabilidad de triunfo de México ante Polonia

De acuerdo con un reconocido blog, licenciado por The New York Times, que pronostica las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la probabilidad de victoria de la Selección Mexicana es de 42%, mientras que la del empate es 30%, por 28% del conjunto polaco.

El algoritmo de Google también nos coloca como ganadores del encuentro con un 36% de probabilidad. Da 32% a la Selección de Polonia y también 32% al empate.

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