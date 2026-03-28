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México vs Portugal | RESUMEN EXTENDIDO | Amistoso Internacional | Marzo 2026 | TV Azteca Deportes

Revive el resumen extendido del partido entre México y Portugal, un amistoso internacional lleno de intensidad, emociones y grandes jugadas. Disfruta todos los goles, atajadas, fallas y momentos clave de este gran encuentro.

Por: Azteca Deportes

Revive el resumen extendido del partido entre México y Portugal, un amistoso internacional lleno de intensidad, emociones y grandes jugadas. Disfruta todos los goles, atajadas, fallas y momentos clave de este gran encuentro.

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