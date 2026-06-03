México vs Serbia: Fecha y horario del último partido amistoso de la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana de Futbol encarará su último partido amistoso antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Estadio Nemesio Diez será sede del cotejo entre el combinado dirigido por Javier Aguirre y la Selección Nacional de Serbia comandada por un viejo conocido del futbol nacional; Veljko Paunovic.

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Será este jueves 4 de junio en punto de las 8:00 pm cuando las puertas del 'Infierno' mexiquense se abran para recibir a la Selección Mexicana y su similar de Serbia. No es secreto que el 11 titular que mande el 'Vasco' el día de mañana ante los balcánicos sea muy similar o prácticamente igual al que juegue en contra de Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo jueves 11 de junio. Por ello, toma mucha más importancia este cotejo para mejorar sensaciones, afinar detalles y tener margen de error antes del gran compromiso en contra de los sudafricanos.

México vs Serbia por TV Azteca Deportes

Recuerda que puedes disfrutar EN VIVO y totalmente GRATIS el duelo entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Serbia por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página aztecadeportes.com este jueves 4 de junio en punto de las 7:55 pm.

Este cotejo desde el Estadio Nemesio Diez de Toluca será el último partido amistoso antes de que los pupilos de Javier Aguirre se vean las caras contra la Selección de Sudáfrica el jueves 11 de mayo, en lo que significará el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.