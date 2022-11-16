Ver gratis México vs Suecia EN VIVO | Partido amistoso

Llegó la última prueba para la Selección Mexicana antes del Mundial Qatar 2022. En punto de la 1:15 PM (tiempo del centro de México), desde Girona, España, no te pierdas el México vs Suecia por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

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Para este encuentro, Gerardo Martino ya cuenta con los 26 convocados que quiso para la justa invernal, por lo que podrá tener un ensayo final de lo que busca en el debut mundialista ante Polonia.

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Incluso, el 'Tata' dijo en la conferencia previa a este duelo contra los suecos, que ellos son similares a los primeros rivales en la Copa del Mundo, y así pueda ser un ensayo con tintes polacos.

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