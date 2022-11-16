Ver gratis México vs Suecia EN VIVO | Partido amistoso
El México vs Suecia será la última prueba para Gerardo Martino y sus pupilos antes de su debut en el Mundial de Qatar 2022, y podrás verlo por Azteca Deportes
Llegó la última prueba para la Selección Mexicana antes del Mundial Qatar 2022. En punto de la 1:15 PM (tiempo del centro de México), desde Girona, España, no te pierdas el México vs Suecia por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.
VE AQUÍ GRATIS MÉXICO VS SUECIA EN VIVO
Para este encuentro, Gerardo Martino ya cuenta con los 26 convocados que quiso para la justa invernal, por lo que podrá tener un ensayo final de lo que busca en el debut mundialista ante Polonia.
Te puede interesar: Lista de convocados de la Selección Mexicana al Mundial de Qatar 2022
Incluso, el 'Tata' dijo en la conferencia previa a este duelo contra los suecos, que ellos son similares a los primeros rivales en la Copa del Mundo, y así pueda ser un ensayo con tintes polacos.
Te puede interesar: ¿Cuándo llega la Selección Mexicana a Qatar para la Copa del Mundo?