Mientras América se hunde en el Clausura 2026, Fidalgo ya es ídolo en España y estrena nuevo apodo

El mediocampista naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo volvió a aparecer en los reflectores del futbol español luego de que los aficionados del Real Betis le dieran un nuevo apodo en redes sociales. El sobrenombre surgió tras su primer gol con el equipo andaluz, una jugada que rápidamente generó reacciones entre aficionados y seguidores del club.

El tanto del exjugador del Club América llegó durante el derbi ante el Sevilla, encuentro que terminó con empate 2-2 y que se disputó en el Estadio La Cartuja. Después de esa anotación, las cuentas oficiales del conjunto verdiblanco comenzaron a referirse al mediocampista con el apodo “FidalGol”, un juego de palabras con su apellido.

El sobrenombre también marcó un cambio respecto al apodo con el que era conocido durante su etapa en México. En su paso por el América, el futbolista era llamado “El Maguito”, apodo que hacía referencia a su estilo de juego y su capacidad para generar jugadas ofensivas desde el mediocampo.

La reacción en redes sociales no tardó en aparecer. Seguidores del Betis replicaron el nuevo apodo en distintas publicaciones del club, mientras que algunos aficionados recordaron su etapa en la Liga BBVA MX, donde fue una pieza habitual en el esquema azulcrema.T

Te puede intresar: ÚLTIMA HORA: Delantero del América sufre ESPELUZNANTE lesión en la Jornada 9 del Clausura 2026 (VIDEO)

¿Cómo le ha ido a Álvaro Fidalgo desde su llegada al futbol español?

La adaptación del mediocampista ha sido inmediata desde su incorporación al Real Betis en el mercado invernal. Bajo la dirección de Manuel Pellegrini, Fidalgo se consolidó rápidamente como titular, acumulando la mayor parte de los minutos disponibles en LaLiga.

En su rol principal de creación de juego, registra un alto porcentaje de efectividad en la distribución del balón y ya suma su primera anotación oficial, conseguida frente al Sevilla en el Gran Derbi; un rendimiento que respalda la confianza del cuerpo técnico y confirma su impacto en el mediocampo verdiblanco.

Te peude interesar: Los Bravos de Juárez VENCEN al América 2-1 en la Jornada 9 del Clausura 2026

La alarmante actualidad del América de André Jardine en el Clausura

Mientras tanto, el Club América atraviesa un momento irregular en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX bajo la dirección técnica de André Jardine.

En su partido más reciente, las Águilas cayeron 1-2 frente a FC Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo logró empatar de forma momentánea con un gol de Alejandro Zendejas al minuto 69, pero en el tiempo de compensación apareció Guilherme Castilho para marcar el tanto que definió el encuentro.

El resultado se sumó a la derrota que el América sufrió en la jornada anterior frente a Tigres de la UANL, resultados que han marcado el paso reciente del equipo en el campeonato y suman dos derrotas seguidas en casa.