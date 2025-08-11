Mientras Luis Romo gana 45 millones en Chivas: el salario de Allan Saint-Maximin en América

Allan Saint-Maximin arribó el viernes 8 de agosto a la Ciudad de México (CDMX) para presentar exámenes médicos y firmar contrato con América , a fin de convertirse en su refuerzo bomba para el Apertura 2025. El francés llega con gran cartel a la Liga BBVA MX tras una operación que superó los 12 millones de dólares (casi 224 millones de pesos), pero lo que llama la atención es su salario, el cual es superior al de Luis Romo en Chivas.

El mexicano percibe 45 millones de pesos anuales en Chivas, mientras que el ahora jugador del América ganará al año 4.5 millones de dólares (casi 84 millones de pesos), de acuerdo con información de varios medios especializados en fichajes. Por lo anterior, la diferencia entre ambos jugadores es abismal, pues casi es el doble de dinero. Conoce al jugador francés que ya fracasó con las Águilas .

@st_maximin Allan Saint-Maximin percibirá en América un salario de 4.5 millones de dólares, casi el doble que Luis Romos

Saint-Maximin firmará un contrato con América durante las próximas 5 años, según el periodista David Medrano Félix. No obstante, para ello debe aprobar los exámenes médicos, pues cabe recordar que José Mourinho declaró que el futbolista no estaba en buena forma física ni en condiciones de jugar al no entrenar con regularidad cuando estuvo en el Fenerbahce de Turquía.

¿Cuál es el valor en el mercado de Allan Saint-Maximin, futbolista que supera el sueldo de Luis Romo?

Allan Saint-Maximin tiene actualmente un valor en el mercado de 13 millones de euros (casi 282 millones de pesos), según Transfermarkt, cantidad mucho más alta que la que pagó América por su fichaje. Su precio más alto fue de 40 millones de euros (más de 867 millones de pesos) en 2022 cuando formó parte del Newcastle United.

¿Cuándo será el posible debut de Allan Saint-Maximin con el América?

Hasta este lunes por la tarde Allan Saint-Maximin aún no era presentado oficialmente como nuevo refuerzo del América, aunque el entrenador André Jardine ya habló sobre él en la conferencia de prensa postpartido contra Querétaro. El brasileño detalló que todavía no hay una fecha pactada, pues de ello dependerá como se sienta, la adaptación a la altura de la CDMX y ver cómo reacciona en los entrenamientos.