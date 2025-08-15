Mientras Luis Romo gana 45 millones, este es el verdadero salario de Luis Ángel Malagón

Luis Romo tiene un sueldo de 45 millones de pesos anuales en Chivas, de acuerdo con medios especializados en fichajes, ya que llegó al Rebaño para el Torneo Clausura 2025 como su refuerzo bomba tras su paso en Cruz Azul, club que se despidió del seleccionado mexicano . El salario del mediocampista es superior al de Luis Ángel Malagón, pese a que fue parte fundamental en el tricampeonato del América.

El arquero de las Águilas y del combinado azteca percibe al año 23.7 millones de pesos, según la plataforma Salary Sport. El oriundo de Michoacán tiene un sueldo por debajo al de Luis Romo, pues la diferencia es considerable ya que casi es la mitad de lo que recibe el jugador de Chivas; es decir, 21.3 millones de pesos menos. Esta es la diferencia entre las pagas de Romo y Allan Saint-Maximin .

@luis.romo3 Luis Romo gana más que Luis Ángel Malagón, pues él percibe 45 millones de pesos al año en Chivas

La trayectoria de Luis Romo que avalan sus 45 millones

Luis Romo tiene una destacada trayectoria, pues a sus 30 años ha jugado en grandes equipos de la Liga BBVA MX en los que ha tenido un gran rendimiento que avalan los 45 millones de pesos que gana al año. El mexicano surgió de las Fuerzas Básicas del Querétaro, pero su gran momento fue cuando fichó con Cruz Azul en 2020.

Romo estuvo en La Máquina durante 2 años y fue pieza fundamental en la obtención de la novena tras 23 años de sequía de club. Su gran momento lo llevó a firmar con Rayados para después volver a la Noria un par de años después, aunque su estancia sería corta ya que fue contratado por Chivas.

El seleccionado mexicano ha ganado varios campeonatos que adornan su palmarés, como lo son los siguientes:



1 Liga BBVA MX con Cruz Azul

con Cruz Azul 1 Copa MX con Querétaro

con Querétaro 1 Nations League con México

con México 1 Copa Oro con México

con México 1 Medalla de bronce con México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

La trayectoria de Luis Ángel Malagón con el América

Luis Ángel Malagón es un jugador con resiliencia, pues después de no entrar en los planes de las Fuerzas Básicas del Santos Laguna no se rindió y siguió intentando en otros clubes hasta que llegó al Zamora de la Tercera División. Esta categoría le sirvió de plataforma para mostrarse y ser invitado a Monarcas Morelia, equipo en el que debutó en Primera División.

@angel_malagonv Luis Ángel Malagón tiene un sueldo anual de 23.7 millones de pesos en América

Malagón sería fichado por Necaxa en 2020 y su gran oportunidad llegaría 3 años después al ser contratado por América tras la salida de Guillermo Ochoa. Con las Águilas suma 2 años y un tricampeonato de la Liga BBVA MX, así como los siguientes títulos:

